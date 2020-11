Ødegaard fikk Champions League-debuten i Real Madrid-seier

Martin Ødegaard (21) viste seg frem på det første målet i 2-0-seieren over Inter.

Inter - Real Madrid 0-2

Real Madrid tok en viktig 2-0-seier på Giuseppe Meazza onsdag.

For Martin Ødegaard ble det også en ny milepæl, for den norske 21-åringen startet og fikk sin debut i Champions League.

– Ødegaard har vært god, både i pasningsspillet og i bevegelsene, var dommen fra TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt etter første omgang.

– Han var bra her og var med på å styre et Real Madrid-lag som hadde veldig, veldig god kontroll, fulgte Thorstvedt opp etter kampen.

– Ødegaard med en strålende halvtime, skrev TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen på Twitter i første omgang.

Ødegaard var sentral i oppbyggingen i angrepet som endte med et straffespark som Eden Hazard satte i mål. Snaut timen inn i kampen – sekunder etter at Ødegaard ble byttet ut – la Rodrygo på til 2-0.

Seieren gjør at Real Madrid går forbi Shakhtar Donetsk og opp på andreplass. Spanjolene er ett poeng bak ledende Borussia Mönchengladbach, som beseiret Shakhtar 4-0 tidligere på kvelden. Med to kamper igjen ligger Inter sist med kun to poeng.

– Denne kampen hjelper oss på veien videre. Det var viktig for å kunne fortsette i Champions League. Vi spilte en veldig god kamp og kontrollerte det meste, så vi er veldig fornøyde med det, sier Ødegaard.

Nordmannen fikk også spørsmål om Diego Maradonas bortgang.

– Det er en trist dag for en hel fotballverden. Han er et idol for alle fotballspillere. Det er bare en trist dag, sier Ødegaard.

Pratet på seg to gule kort

Allerede etter fem minutter markerte Martin Ødegaard seg da han spilte inn i 16-meteren til Nacho Fernández, som ble felt av Nicolò Barella. Samir Handanovic gikk riktig vei, men straffesparket til Eden Hazard var så godt at Inter-målvakten ikke kunne stoppe Real Madrids 1-0-scoring.

Noen få minutter senere prøvde Real Madrid-spiller Lucas Vázquez lykken fra langt holdt, men forsøket gikk i stolpen bak Handanovic.

Drøyt halvtimen inn i kampen ropte Inter og Arturo Vidal på straffespark, men dommer Anthony Taylor vinket spillet videre.

Det stoppet imidlertid ikke protestene til Vidal, som først fikk det gule kortet. Heller ikke da stoppet den chilenske kruttønnen, som fikk sitt andre gule kort for protester og ble sendt av banen.

Rett inn til scoring

Snaut timen inn i kampen var det slutt for Martin Ødegaard. Real Madrid-trener Zinédine Zidane erstattet nordmannen med langt mer defensive Casemiro. Samtidig ble Mariano Díaz tatt av til fordel for Rodrygo.

Det gikk bare noen sekunder for Rodrygo satte inn 2-0 via tidligere Real Madrid-spiller Achraf Hakimi sin første berøring.

I begynnelsen av andre omgang virket det som Inter skulle bite bedre fra seg enn i den første omgang, men 2-0-scoringen tok brodden av vertene.

Slutten av kampen ble en transportetappe for Real Madrid, som trillet ball, mens Inter-spillerne løp mellom.

Dermed ble det til slutt en komfortabel 2-0-seier for Real Madrid.