Selvkritisk etter seier i EM-testen: – Dårligere enn dette gidder jeg ikke å spille

Norge møtte Danmark til første generalprøve før håndball-EM og vant med to mål. Men håndballjentene var ikke fornøyde med egen prestasjon.

Danmark - Norge 25-27

3. desember braker EM løs og Norge og Danmark møttes til første av to oppkjøringskamper onsdag kveld.

Den generalprøve kom Norge best ut av og vant 25 - 27, men de norske håndballjentene mener de må heve seg før alvoret starter.

– Det ble mye skudd i dag og det var en slitsom dag på jobben, egentlig. Men jeg er veldig glad for at vi dro det i land til slutt og viste litt ekstra fight på slutten, sier Norges målvakt Emily Stang Sando til TV 2.

Mørk: – Ikke godkjent

Nora Mørk var ikke helt fornøyd med kampen og forsikrer et sterke Norge i andre og siste oppkjøringskamp mot Danmark torsdag. Den kampen ser du på TV 2 Sport 1 og Sumo fra 19.45.

– Vi har ikke lyst å tape for Danmark, og vi vant på en egentlig middels dag. Det er deilig. Vi har kjempegode spillere, men i dag var vi litt halvveis fra starten av og det er unødvendig. Så fra i morgen av skal vi være klar fra starten av, sier Mørk som heller ikke var særlig fornøyd med egen prestasjon:

– Jeg kommer til å spille en bedre kamp i morgen, for jeg tenker at dårligere enn dette her, gidder jeg ikke å spille, rett og slett, sier hun og ler.

– Dette var ikke godkjent, understreker hun.

Men Mørk var glad for gjennomkjøringen.

– Vi fikk kjempegod trening og vi var sterk i den siste perioden. Det er vi kjempefornøyde med. Det er akkurat sånn vi liker, krige og vi var gode til sist. Kanskje danskene mener at de spilte en god kamp, men de vant ikke, sier hun med et glimt i øyet.

Camilla Herrem ble Norges toppscorer med syv mål.

– Det er sterkt at vi snur kampen og vi er litt mer på både foran og bak i andreomgang. Men vi må være litt mer påskrudd de neste kampene, for å si det sånn, påpeker Camilla Herrem.

Hevet seg i andreomgang

Med 44 minutter på klokken ledet danskene med to mål på stillingen 21-19.

– Kontringsspill, Kontringsspill. Spill kort, løp. Det er store muligheter, var den klare beskjeden fra landslagssjef Thorir Hergeirsson under timeouten.

Norge kjempet seg tilbake og utlikningen kom i det 51. minutt. Emilie Hegh Arntzen sendte Norge i ledelsen like før klokken viste 53 spilte minutter. Så kontret Norge og Henny Reistad inn 24-22 og Norge hadde snudd kampen med seks minutter igjen på klokken.

Heidi Løke sørget for at Norge ledet med tre mål med to minutter igjen på klokken. Det rotet ikke håndballjentene bort og det ble seier i første generalprøve på dansk jord.

Det er Norges tolvte seier på rad over Danmark.