Biden: Demokratiet vårt ble satt på prøve i år

USAs påtroppende president Joe Biden sier det amerikanske demokratiet ble satt på prøve i år, og at det amerikanske folket taklet det.

I en tale i forbindelse med thanksgiving-feiringen sier Biden at en dyster tid med splittelse vil vike for et år med lys og samhold.

Han sier kjærlighet er drivkraften for endring.

– Det høres tullete ut, men det var kjærlighet, enkelt og greit. Kjærlighet til landet. Kjærlighet til hverandre, sa Biden.

– La oss være takknemlige for demokratiet i seg selv, sier han, og kaller rekorddeltakelsen i valget, midt under pandemien, ekstraordinær.

(©NTB)