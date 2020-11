Vedum i strupen på Frp: Lover å kutte avgiftene med ni milliarder

Senterpartiet tar et oppgjør med Frps økte avgifter og lover tidenes største avgiftskutt hvis de kommer i regjering neste høst.

– Avgiftene skal ned med ni milliarder kroner. Det er viktig for folk med vanlige inntekter og for norske arbeidsplasser, sier Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

Torsdag legger Senterpartiet frem sitt alternative statsbudsjett med valgløfter foran neste års stortingsvalg.

Der går de til valg på at skatte- og avgiftsnivået i Norge skal senkes med flere milliarder.

Ni milliarder i avgiftskutt

Hardest går det ut over avgiftene, etter at Frp og de andre borgerlige partiene gjennom snart åtte år har økt avgiftene med over seks milliarder kroner.

– Hvordan vil folk merke avgiftskuttene til Sp?

– Det blir lavere kostnader på sånne primærvarer man kjøper, også må vi sikre lønnsomhet på norske arbeidsplasser, sier Vedum.

KOM SEG UT: Frp-leder Siv Jensen, her på vei ut fra forhandlingsmøtet på Statsministerens kontor på Akershus festning i Oslo onsdag ettermiddag. Foto: Terje Bendiksby

Blant avgiftene Senterpartiet vil redusere er momsen på transporttjenester, sukkeravgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer.

– Siv Jensen trodde økte avgifter var svaret, også ga hun skattekutt til de som har aller mest. Det var en helt bevisst politikk fra Siv Jensen da hun var finansminister. Jeg mener det var direkte uklokt fordi avgifter rammer vanlige folk på en så hard måte, sier Vedum.

Størrelse skal gi avgiftskutt

Men sist Senterpartiet satt i regjering, fra 2005 til 2013, økte avgiftene med 4,8 milliarder kroner.

– Hvilken troverdighet har du på å kutte avgifter når dere ikke gjorde det i regjeringen?

– Altså, vi har gjort det i alle våre alternative statsbudsjett ...

– Men dere gjorde det jo ikke i regjering?

– Jeg synes det var ting vi kunne gjort bedre da. Det har jeg sagt hele tiden, jeg, at Sp ikke var perfekt da. Ingen andre var perfekte da heller.

– Hvorfor fikk dere det ikke til da?

– Sp var mindre da enn vi er nå også. Noe av grunnen til at vi har økt er at vi har sagt vi skal sikre norske arbeidsplasser, sier Vedum.



Skattesmell for rike



De elleville avgiftsøkningene sier Vedum han skal betale for ved å kutte i konsulenttjenester som Staten kjøper inn. I tillegg skal de mest store inntekter betale mer i inntektsskatt.

Senterpartiet vil at de med 2-3 millioner i inntekt skal få økt sin skatt med 34.323 kroner i snitt.

– Vi mener de som tjener over 2 millioner kroner skal betale litt mer i skatt. Det har de råd til. Vanlige folk skal oppleve at de får litt lavere avgifter og skatt, sier Vedum.

Frp har ikke besvart TV 2s henvendelser om å kommentere saken.