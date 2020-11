Tafatt Liverpool utspilt av Atalanta

To mål på fire minutter sørget for italiensk jubelkveld på Anfield.

Liverpool - Atalanta (0-0) 0-2

Liverpool kunne med seier sikre avansement til åttedelsfinale i Champions League.

Men Atalanta hadde lumske planer og ønsket å revansjere det sviende 0-5-tapet tidligere denne måneden.

Det klarte de med glans mot et tafatt Liverpool-lag som ikke hadde et eneste skudd på mål i løpet av kampen.

Italienerne ble aldri særlig truet av rødtrøyene, og kunne til slutt juble etter en sterk 2-0-seier takket være scoringer av Josip Ilicic og Robin Gosens.

– Jeg forventer ikke perfeksjon i en kamp som dette, men jeg vet at alle guttene kan spille mye bedre fotball. Motstanderen vår var her og var klar for en kamp, men de spilte heller ikke briljant fotball, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp i et intervju etter kampen.

To mål på fire minutter

Etter at timen var spilt tok bortelaget ledelsen. Josip Ilicic tuppet ballen i nettet etter et millimeterpresist innlegg fra Papu Gomez.

Kun fire minutter senere doblet de ved Robin Gosens. Tyskeren fikk stå mutters alene i vertenes 16-meter og kunne enkelt sette inn 2-0 for italienerne.

Dette var også første gang Liverpool hadde sluppet inn to mål i en hjemmekamp i mesterligaen siden 2014, den gang mot Real Madrid.

– Begge situasjonene de scoret i var veldig lik. Men det er klart at vi kan forsvare oss. Det var et fortjent tap, det har jeg null problem med å innrømme. Gruppen er fremdeles åpen, sier Klopp.

Det var gjestene fra Bergamo som var farligst frempå fra start. Robin Gosens kom med et uforventet skudd fra skrått hold, men Alisson var med på notene og fikk slått ballen til corner.

Liverpool topper likevel gruppen med ni poeng, mens Atalanta ligger på 3. plass – à poeng med Ajax.