– Man fikk en forståelse for hvorfor noen mennesker ikke håndterer alt like bra som alle andre

Se hele det gripende intervjuet med Liverød i vinduet øverst.

Terje Liverød jobbet tett med Diego Maradona og de to kom i kontakt med hverandre på 90-tallet. Han organiserte blant annet en Maradona-turné som blant annet spilte to oppvisningskamper i Norge med fotballegenden i 2006.

Men for Liverød var ikke Maradona bare en eksepsjonell fotballspiller. Han var en venn.

En venn som gikk bort onsdag 25.11.20.

– Jeg ble veldig trist, selvfølgelig. Det er veldig spesielt. Men, samtidig må jeg si at jeg har hatt en dårlig følelse siden han ble lagt inn for noen uker siden. Jeg har hatt litt kontakt med ekskonen hans Claudia, så jeg har ikke hatt noen god følelse, må jeg si, de siste par ukene. Så det kom ikke som lyn fra klar himmel, akkurat, forteller Liverød til TV 2.

– De siste par årene har ikke helsen hans blitt noe bedre, for å si det sånn. Han har jo under kamper virket trøtt. Og det er klart at når du får det han fikk, så blir du mer utsatt når du ikke er så pigg som du var en gang i tiden, utdyper han.

– Man får en forståelse av at alt ikke er svart og hvitt

Gjennom sitt vennskap med Maradona fikk Liverød oppleve fotballstorheten som noe mer enn bare en fotballspiller. Han fikk oppleve mennesket Diego.

– Han kjente jo veldig mange mennesker, selvfølgelig. Samtidig var det ikke så mange som slapp innpå ham, forteller Liverød.

Maradona holder tale for Liverød. Foto: Privat.

Han minnes tilbake til da de var på reise sammen. Maradona kunne ikke gå ut på gaten på grunn av ekstrem oppmerksomhet rett mot ham. 24 timer i døgnet tilbragte de stort sett innendørs sammen.

– Da kommer du veldig nært innpå et menneske. Da lærer du et menneske å kjenne fra ulike vinkler. Da lærer man ikke bare Maradona å kjenne, men også Diego. Når man lærer en sånn type å kjenne, en sånn personlighet som startet der han startet og sluttet der han sluttet, så begynner man å forstå at alt man kanskje har ment og hatt som prinsipper at det er unntak for alt, forklarer Liverød åpenhjertig.

– Man får en viss forståelse for hvorfor noen mennesker ikke håndterer alt like bra som alle oss andre, sier Liverød med brist i stemmen.

– Man får en forståelse for at alt ikke er svart og hvitt. Det finnes nyanser.

– Et fenomen som jeg aldri kommer til å treffe igjen

Fotballgeniet. Legenden. Fotballguden. Tidenes største. Et unikum.

Han kan beskrives som så mye, og superlativene sitter løst når folk blir spurt om å beskrive Maradona. Liverød beskriver ham slik:

Diego Maradona og Terje Liverød opplevde mye sammen. Foto: Privat.

– Det er ikke fordi jeg hadde et personlig forhold til ham, men han er tidenes beste spiller. Man kan diskutere om det er han eller Pelé og det er noen som har gjort det. Men det å relatere til Messi blir veldig historieløst. Messi kommer knapt til kneskålene på Maradona en gang som fotballspiller, mener den tidligere agenten og utdyper:

– Det som for eksempel skiller store fotballspillere, er ikke bare tekniske ferdigheter. Maradona var en leder. Han var en sånn sjef. Det er noen enkelte mennesker her i verden der du kan stå med ryggen til en stor sal med mange mennesker og så føler du at den personen er der, uten å ha sett ham. Han var en sånn person.

– Jeg har truffet et par personligheter opp igjennom livet, men det er ingen som kommer i nærheten. Det er vanskelig å beskrive. Det er faktisk veldig vanskelig å beskrive. Du snakker om et annet univers. Et annet aspekt, på alle måter. Det er et fenomen som jeg aldri kommer til å oppleve igjen, sier Liverød.

