Slik var Maradonas spinnville skandaleliv

Skandalene sto i kø for gategutten som ble søkkrik og fikk gudestatus i hjemlandet.

Diego Maradona kommer alltid til å forbli en helt i hjemlandet Argentina. Datoen 25. november 2020 kommer for alltid til å være en merkedag i landets historie.

Da døde landets kulthelt. 60 år gammel.

– Han var fattiggutten som ble søkkrik og rotet bort pengene sine, samtidig som han vant hele Argentina. Han har en enorm status i hjemlandet, der er han en gud og ikke bare en fotballspiller. Han er sjela til Argentina – alle fotballgutter og fotballjenters drøm, sier tidligere landslagsspiller Vidar Davidsen til TV 2.

Tok fotballverden med storm

Den lille argentineren vokste opp i en fattig familie i slumbyen Villa Fioroto i den sørlige utkanten av Buenos Aires. Han var nummer fem i en søskenflokk på åtte.

Det gikk tidlig gjetord om guttens talent. Han hadde en venstrefot av en annen verden, og han ble oppdaget av talentspeidere i svært ung alder. Som tolvåring underholdt han tilskuerne i toppkamper ved å utføre balltriks i pausene.

Diego Maradona debuterte på landslaget som 16-åring i februar i 1977. Hans første VM kom først i 1982.

Han startet sin klubbkarriere i hjemlandet, men satte kursen mot Europa og Barcelona i en alder av 21 år.

Fakta om Diego Maradona - Diego Armando Maradona Franco ble født 30. oktober 1960 i Lanús i Argentina - Døde 25. november 2020. 60 år gammel. - Han gjorde sin profesjonelle debut for Argentina Juniors ti dager før hans 16-års fødselsdag. - Ble tidenes yngste spiller som debuterte i Primera División de Argentina. - Ble tidenes dyreste fotballspiller etter overgangen til Barcelona i 1982. - Nådde toppen av karrieren i Napoli, som han gikk til i 1984. - Fikk heltestatus i hjemlandet etter å ha vunnet VM med Argentina i 1986. - Slet med kokainmisbruk fra midten av 80-tallet til 2004. - Maradona spilte totalt 694 kamper og scoret 354 mål for klubb -og landslag. - La opp som fotballspiller i 1997.

Argentineren ble datidens dyreste spiller da katalanerne kjøpte ham for fem millioner pund fra Boca Juniors i 1982.

Men han nådde den virkelige toppen under sin tid i Napoli fra 1984-1991. Der scoret han 81 mål på 188 kamper. Han vant Serie A i sesongen 1986-1987 og 1989-1990. I tillegg til Coppa Italia i 1986-1987 og UEFA Cup 1988-1989.

Maradona hadde nummer ti på ryggen i Napoli, som klubben i 2000 valgte klubben å frede.

Skandalene

Mens suksessen vedvarte på fotballbanen, økte også hans personlige problemer.

Fra midten av 80-tallet fram til 2004 slet argentineren med kokainmisbruk, stoffet han angivelig skal ha begynt med i under sin tid i Barcelona i 1983.

Under sin tid i Napoli var han jevnlig avhengig – noe som til slutt begynte å bli utslagsgivende på banen.

I 2007 bla han innlagt på sykehus i Buenos Aires, hvor han ble behandlet for hepatitt og alkoholmisbruk. I de følgende dagene kom det rykter om hans helse, inkludert påstander om hans død innen en måned.

Cuba-venn og angrep på journalister

I månedene frem mot verdensmesterskapet i 1994 var Maradona i virkelig dårlig form. Dette gjorde at han konstant hadde pressen på nakken.

Han reagerte ved å å skyte med et komprimert luftgevær mot journalister utenfor hjemmet sitt. Noen av dem fikk lettere skader. Fotballikonet ble dømt til betinget fengsel og kastet ut av VM-troppen samme år for bruk av efedrin.

VENNER: Fidel Castro og Diego Maradona hadde et tett vennskap. Foto: Courtesy Of Cubadebate

Fotballegenden bodde også en periode på Cuba på starten av 2000-tallet. Han var i tillegg en veldig god venn med Cubas tidligere statsminister og president Fidel Castro. Maradona hadde også en tatovering av den avdøde lederen på sitt venstre bein.

Det var en dårlig skjult hemmelighet at Maradona taklet berømmelsen dårlig. Han tydde til narkotika og store mengder alkohol. I VM i 1994 ble han sendt hjem fordi han testet positivt på en narkotikatest.

Det var da Castro ga ham et tilbud om å bruke La Pedrera-klinikken på Cuba. De to knyttet et tett vennskap og Maradona snakket varmt om ham etter hans død i 2016.

– Han var som en annen far for meg. Han åpnet dørene på Cuba for meg, da Argentina lukket dem, sa Maradona ifølge nettstedet Agencia EFE.

Fengsel og kokainmisbruk

I 1991 ble han utestengt i 15 måneder fra Napoli etter at han testet positivt på en narkotikatest. Samme år fikk han også en 14 måneders betinget fengselsstraff for å være i besittelse av en halv kilo kokain.

HISSIG: En hissig Diego Maradona på tribunen under VM i Russland. Foto: Olga Maltseva

– Jeg var, er og vil alltid være en narkoman, innrømmet Maradona ifølge Torontosun.

For to år siden – under verdensmesterskapet i Russland klarte Maradona nok en gang å havne i søkelyset. Fra tribuneplass ble han sett mens han jublet hemningsløst, før han viste fingeren nedover på tribunen og ropte skjellsord.

Etter kampslutt ble han tatt hånd om av leger, før han ble fraktet til sykehus. I samme mesterskap ble han også beskyldt for rasisme, da han gjorde en rasistisk gest mot noen sør-koreanske fans.