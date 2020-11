Volvo har tatt seg temmelig god tid med sin første elbil. Det er over fire år siden vi i Broom for første gang fikk se konseptbilen 40.1 og den helt nye plattformen den skulle bygges på.

40.1 ble til XC40. Volvo rullet den først ut med bensin- og dieselmotorer. Så kom ladbar hybrid. Og endelig nå: Den helelektriske varianten som heter ikke mindre enn XC40 Recharge Pure Electric P8.

At den skulle komme var ingen hemmelighet. Volvo startet ganske tidlig med å rekruttere til sin interesseliste. Over 9.000 nordmenn skrev seg på der. Mange av dem har tegnet kontrakt –og de første kundene har begynt å få bilene sine.

Før nyttårsaften skal Volvo levere ut nesten 3.000 eksemplarer av denne bilen. Så fortsetter kundeleveringene inn i 2021.

Med andre ord: Dette er en av de aller hotteste bilmodellene her hjemme akkurat nå. Men hvor bra er den egentlig? Det har vi endelig fått sjansen til å finne ut av!

Slik så den ut i konseptutgave. Volvo har vært tro mot dette da XC40 ble til produksjonsklar modell.

Hva er nytt?

Plattformen og drivlinjen har vi allerede blitt kjent med i Polestar 2. Det er 78 kWt batteripakke – en elmotor på 204 hk på hver aksel – og firehjulsdrift.

Batteriet gir naturligvis en del ekstra vekt. 2.150 kilo er 500-600 mer enn de øvrige variantene av XC40.

Rekkevidden på elektriske XC40 er 417 km. Det betyr at den må se seg slått av Polestar 2 – som er lavere, og har mindre luftmotstand.

Til gjengjeld er XC40 en SUV – og ingenting er hottere enn det akkurat nå.

Bagasjerommet er på 413 liter – eller 1.342 liter hvis du legger ned ryggen på baksetene. Dermed er det fortsatt stort nok til at mange familier (uten barnevogn) for det meste kan klare seg greit. Både bagasjerommet og kupéen nyter godt av at bilen er høyreist. Du kan pakke i høyden bakerst. Sittestillingen er også ganske oppreist, det er positivt for plassutnyttelsen.

Infotainmentsystemet er utviklet i samarbeid med Google.

Under gulvet i bagasjerommet har du ekstra lagringsplass – og foran er det en praktisk "frunk", der du kan legge ladekabler, eller litt annet småtteri. Denne rommer 31 liter.

Den kan også ha taklast – opptil 75 kilo – og trekke tilhenger. Recharge P8 klarer faktisk 1,5 tonn. Det lar seg høre i elbilsegmentet, der mange enten bare kan trekke 750 kilo, eller enda mindre. Ja, noen er ikke godkjent for å trekke tilhenger i det hele tatt.

Ombyggingen til elbil har gjør at bakkeklaringen er litt mindre. 17,6, kontro 21,1 på fossilutgavene.

Nå har også endelig Volvo tatt i bruk det nye infotainmentsystemet som ble utviklet med Microsoft og Google. Det gir deg tilgang på Google Maps, talestyring via Hey Google og en rekke andre nettjenester.

Ladeluke på venstre bakskjerm, det er det som først og fremst avslører at denne XC40-en er en elbil.

Hva styrker og svakheter?

Takket være en svært så kraftig elmotor, blir XC40 en av Volvos raskeste serieproduserte biler. 0-100 km/t suses inn til 4,9 sekunder. Og denne bilen føles virkelig råsprek på veien. I kjent elbil-stil, får du momentet fra første øyeblikk. Den ganske enkelt skyter ut av lyskrysset. Forbikjøringer er en lek - og du har alltid et kraftoverskudd.

På veien føles P8-utgaven av XC40 svært trygg og komfortabel. Det er ikke justerbart understell - og Volvo har ikke latt seg friste til å forsøke å gjøre den spesielt sportslig. Kundene i dette segmentet foretrekker komfort.

Selv om batteripakken gir et relativt lavt tyngdepunkt, merkes det godt at du har mye å dra på her. Og bilen er betydelig mindre "leken", enn for eksempel Polestar 2. Du kan riktignok justere litt på styrefølelsen, men spesielt inspirerende blir den aldri.

Et eget kjøreprogram for offroad, er også på plass. Flere av de elektriske crossoverne på markedet mangler 4x4. Det er helt klart en fordel for XC40 at den har det, helt fra starten. Tøff hyttevei? Det blir neppe noe problem her.

I elektriske biler er støydemping ekstra viktig, siden motorlyden er helt fraværende. Volvo har gjort en god jobb med støyisolering på elektriske XC40. Det er viktig, for det bygger opp rundt premiumfølelsen. Og Volvo går hardt ut, og priser dette som en premiumbil. Da kan man ikke slurve på sånt.

Det nye infotainmentsystemet fungerer godt. Du får veldig stemmestyring, og oppkobling mot for eksempel ulike Google-tjenester. Enkelt og veldig brukervennlig.

Ingen overraskelser inni, dette kjenner vi fra før. Digitale instrumenter og nytt infotainmentsystem er på plass.

Hvem er konkurrentene?

Det begynner faktisk å bli en del konkurrenter i dette segmentet. Vi har allerede nevnt Polestar 2. Vi kan i samme åndedrag nevne Tesla Model Y, som virkelig begynner å nærme seg det norske markedet.

Tre andre som ikke er langt unna er VW ID.4, Skoda Enyaq og Ford Mustang Mach-E. Alle tre er SUV-er, de kommer med 4x4 og de fremstår på mange måter som skreddersydde for det norske markedet.

XC40 har et lite forsprang på disse. Det gjelder nok å bruke dette for alt det er verdt!

De første kundene har allerede fått bilene sine, snart er dette et veldig vanlig syn på norske veier.

Vil naboen bli imponert?

Enten liker du designet på XC40, eller ikke: Det mest kontroversielle grepet er naturligvis "knekken" på det bakerste sidevinduet.

For Volvo har poenget vært at bilen skal legges merke til. Det har de lykkes med. Den er høyere og mer kantete enn mange av konkurrentene i denne klassen. Det gir også økt SUV-faktor. Til å være en såpass kompakt bil, ruver den godt ute på veien.

414 liter bagasjerom, som er lett å utnytte.

Hva mener eierne?

Seks XC40-eiere har så langt lagt inn vurdering av bilen sin i vår "Eierne mener"-seksjon. Flere av dem gir tett på toppkarakter. Klikk her for å lese mer:

Snart kommer flere konkurrenter med elektrisk familie-SUV. Men Volvo har et lite forsprang...

Broom mener

Der andre produsenter tar frem helt nye modeller når de skal lage elbil, velger Volvo en mer konservativ tilnærming. Dette er først og fremst en Volvo, dernest en elbil.

Men liker du Volvo, er det store sjanser for at du vil trives bak rattet i XC40 Recharge P8. Den byr på mye av det vi kjenner fra Volvo - i tillegg til godkjent rekkevidde og heftige ytelser.

Selv om den kan skyte som en rakett ut av lyskryssene, føles den også trygg, stabil og fornuftig. Volvo DNA-en kommer tydelig inn her også. Skulle uhellet være ute, vet vi at Volvo har jobbet intenst med sikkerhetsaspektet. Dette skal være den tryggeste bilen i sin klasse.

Den innvendige plassen er god. Volvo har også mange smarte løsninger her, med oppbevaringsrom. Blant dem virkelig digre dørlommer. Det er en ekstra "kjeller" i bagasjerommet og frunken foran rommer også endel. Med takboks og hengerfeste i tillegg, snakker vi fullverdig familiebil.

Startpris på 520.000 kroner viser at Volvo her ikke er ute etter å konkurrere på pris. Flere av de elektriske familie-SUVene som nå er på vei, koster mindre. Da må elektriske XC40 levere, det synes vi også den gjør.

Bilen har alle XC40-styrkene vi kjenner fra før. I tillegg har den elektrisk drivlinje med en rekkevidde som ikke er klasseledende, men som nok duger for manges formål.

Flere tusen nordmenn har altså bestilt denne bilen. Konklusjonen vår er at de neppe kommer til å bli skuffet, snarere tvert imot.

Volvo-forhandlerne skal levere ut svært mange eksemplarer av elektrisk XC40 før nyttår.

Visste du at?

– På grunn av norske spesifikasjoner har XC40 en offisiell rekkevidde på 417 kilometer. I andre markeder er denne på 418.

– Volvo har solgt svært godt av XC40 som ladbar hybrid. Volvo tror på fortsatt godt salg av denne.

– Da Volvo viste frem XC40 som konseptbil, sto den sammen med en modell kalt 40.2. Den ble senere til Polestar 2.

VOLVO XC40 P8 Modell: Recharge Pure Electric AWD Motor: 2 elmotorer Samlet effekt: 408 hk / 660 Nm Batteripakke: 78 kWt Elektrisk rekkevidde: 417 km Hurtiglading: 150 kW 0-100 km/t: 4,9 sek Toppfart: 180km/t Forbruk: 18,80 kWt/100 km Lengde/bredde/høyde: 4,42 - 1,86 - 1,65 meter Vekt: 2.150 kilo Taklast: 75 kilo Tilhengervekt: 1.500 kilo Bagasjerom: 413/1.342 liter Pris fra: 520.000 kroner

