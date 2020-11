Hylles av fotballegender

Onsdag slo nyheten ned i fotballverdenen: Diego Armando Maradona er død, 60 år gammel.

Maradona er av mange ansett som verdens beste fotballspiller gjennom tidene, og hyllesten fra fotballens storheter har ikke latt vente på seg.

– Aldri sett lignende

Flere av verdens største klubber har lagt ut sine kondolanser og hyllester på Twitter etter at superstjernens død ble kjent. Også flere fotballspillere har reagert på dødsfallet.

Football has lost one of its greatest icons.



Rest in peace, Diego Maradona. pic.twitter.com/uGIinhLDgf — Manchester United (@ManUtd) November 25, 2020

– Med god margin den beste spilleren i sin generasjon og muligens den beste noensinne. Etter et velsignet, men vanskelig liv, vil han forhåpentligvis finne trøst i Guds hender, skriver Gary Lineker, som er Englands tredje mestscorende.

Tidligere Liverpool-midtstopper Jamie Carragher sier han aldri vil glemme da han som åtteåring så Maradona spille i VM i Mexico.

– Jeg har aldri sett noe lignende på det nivået siden. Triste nyheter, skriver Carragher.

– Spiller som ingen andre

Tidligere Liverpool, Real Madrid og Manchester United-spiss Michael Owen er også blant dem som har reagert på Twitter.

– Ganske enkelt - en spiller som ingen andre. Hvil i fred, skriver Owen.

Tottenham- og England-spiss Harry Kane har publisert et bilde fra da han fikk møte det argentinske ikonet.

– Privilegert som fikk møte ham. Veldig triste nyheter, sier Kane.

Privileged to have met him. Very sad news. RIP Diego Maradona. pic.twitter.com/x2LcIeQPqr — Harry Kane (@HKane) November 25, 2020

Osvaldo Ardiles, som har 63 kamper for Argentina, mimrer tilbake til da Maradona tok landet til VM-triumf i 1986.

– For en kveld! Hvil i fred Dieguito, skriver Ardiles på Twitter.

Diego playing for us 1986. What a night! RIP Dieguito. pic.twitter.com/28qP6Z4At3 — osvaldo ardiles (@osvaldooardiles) November 25, 2020

– Kontroversiell og genial

Den franske PSG-stjernen Kylian Mbappé forbanner året 2020 etter Maradonas død, og hyller argentinerens utrolige karriere.

– Du vil for alltid være i fotballens historie. Takk for all glede du ga til verden, skriver Mbappé.

RIP Legend.

You will stay in the history of football forever. Thanks you for all the pleasure you gave to the whole world 🙌🏽🙏🏽❤️



AÏE AÏE AÏE F*CKING 2020 😭😭😭 pic.twitter.com/8xc1CDKDg2 — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 25, 2020

Premier Leagues mestscorende gjennom tidene, Alan Shearer, kaller Maradona en legende.

En av Englands mest profilerte fotballkommentatorer, Martin Tyler, sier til Sky Sports at VM-finalen i 1986, der Maradona scoret med «Guds hånd», oppsummerer argentinerens karriere.

– Det vil for alltid være et definerende øyeblikk. Men han scoret også et av de beste VM-målene i samme kamp. Jeg har alltid rettferdiggjort det med at det andre målet var verdt to, og det første målet skulle vært verdt null. Det oppsummerer Maradona: Kontroversiell og genial, sier Tyler.

– En magiker

De to beste fotballspillerne i verden det siste tiåret, Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, har begge reagert etter Maradonas bortgang.

– En veldig trist dag for alle argentinere og for fotballen. Han forlater oss, men forlater oss ikke, fordi Diego er evig. Jeg tar vare på alle de fine øyeblikkene jeg har opplevd sammen med ham, og sender mine kondolanser til familie og venner, skriver Messi på Instagram.

Ronaldo sier Maradona aldri vil glemmes.

– I dag sier jeg farvel til en venn, og verden sier farvel til et evig geni. En av de beste gjennom tidene. En suveren magiker. Han forlater oss for tidlig, men etterlater seg en grensesprengende arv og et tomrom som aldri vil bli fylt. Hvil i fred, ener. Du vil aldri bli glemt, skriver Ronaldo.

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.🙏🏽 pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

– En av grunnene til at jeg begynte med fotball

Brasils superstjerne Neymar er blant dem som hyller Maradona.

– Du vil for alltid være i våre minner, og du etterlater en stor arv. Fotballen takker deg. Hvil i fred, legende, skriver Neymar på Instagram.

Manchester Uniteds tidligere stopperkjempe Rio Ferdinand, som vant Premier League seks ganger med de røde djevlene, kaller Maradona for hans største helt i fotball.

– Veldig få mennesker har påvirket generasjoner som denne mannen gjorde. Den største, den beste, artisten, mannen... karismatisk, en leder... En vinner!, skriver Ferdinand på Instagram.

Han fortsetter med å fortelle at Maradona var en stor del av årsaken til at han i det hele tatt begynte å spille fotball.

– En av hovedgrunnene til at jeg gikk ut og sparket en ball, var at jeg latet som jeg var Diego. Jeg kunne kommenteringen på målene hans, skriver Ferdinand, og kommer med et eksempel på hvordan kommentatorene beskrev Maradonas kunster.