«Bølgen» om braksuksessen: – Korona ble verdens største mulighet

19-åringen fra Drammen, Niklas Paulsen, går under artistnavnet «Bølgen». Han startet sin artistkarriere på gutterommet og har tatt Norge med storm det siste året.

I sommer slapp han debut-låten «Er ikke verre», som var raskt oppe på de norske hitlistene. I oktober kom han med EP-en «Pen og populær», som har en litt dystrere tekst.

Stolt og selvstendig

Bølgen forteller at da han bare var ti år, likte han å oversette store pop-låter av artister som Jason Derulo og Justin Bieber til norsk.

– Jeg har alltid ønsket å drive med musikk. Jeg hadde lyst til å lære meg å spille gitar, trommer og ville synge. Jeg har alltid visst at det er dette jeg skal drive med, forteller 19-åringen.

Artistkarrieren har han oppnådd på egen hånd, og brukte bevisst videotjenesten TikTok for å skape et kjent navn.

– Jeg begynte med TikTok fordi det var gøy, men også for å åpne dørene til musikkverden. Jeg ville være den første artisten som fikk vist meg via TikTok, forteller han.

På TikTok har Bølgen nesten 150 000 følgere og over 2,4 millioner likerklikk på videoene sine.

– Det som jeg kanskje er mest stolt av er jo at jeg har bygget alt selv og skrevet alle sangene selv. Jeg har gått hele veien til et plateselskap, helt uten hjelp.

– En tristere type låt

Ifølge Bølgen så representerer den nye låten hans «Pen og populær» en mørkere side av berømmelsen, noe han tror mange kan kjenne seg igjen i.

– «Pen og populær» er en litt tristere type låt, konstaterer han og fortsetter:

– Mange som vet hvem jeg er, ser jo på meg som en veldig glad og energisk fyr. Derfor tror jeg folk synes det var kult at jeg fikk vist en litt annen side av meg.

Han forteller at låten handler om folk som har en tendens til å være der for deg når ting går oppover, men forsvinner igjen når det går dårlig.

– Jeg skrev den rett før «Er ikke verre» skulle slippe. Det var nok litt i redsel for at akkurat det kom til å skje. Også skrev jeg den veldig fort, så det var tydeligvis noe jeg hadde på hjertet, forklarer han.

Selv mener han at teksten er en av de bedre han har skrevet, og da varmer det ekstra mye med positive tilbakemeldinger.

– Det som er det kuleste av alt er at jeg har fått mange gode tilbakemeldinger på teksten. Jeg har fått høre at det er en fin tekst som mange kjenner seg igjen i, forteller Bølgen.

Korona ble en mulighet

Den unge artisten forteller at da koronapandemien inntraff i mars, så han det som en mulighet til å realisere artistdrømmen.

– Da ting begynte, så jeg på korona som verdens største mulighet. Det var da jeg så at «nå går alle i hi, da kan jeg stikke meg frem», forklarer han.

Selv om en karantenepreget tid har hjulpet Bølgen å nå drømmen, merker han at situasjonen også kan by på utfordringer.

– Etter at ting har gått såpass bra da, så har det blitt en brems igjen, for nå vet jeg at jeg kunne spilt konserter og kunne gjort det man faktisk jobber for.

Likevel er han optimistisk og vil bruke tiden til å skrive mer musikk.

Vurderte å droppe studiene

For tiden kombinerer Bølgen musikkarrieren med å studere markedsføring på UIA i Kristiansand, noe som ikke alltid har vært så lett.

– Det er jo litt vanskelig. Det har vært flere ganger jeg har tenkt: Trenger jeg virkelig det her? Men jeg hater å gi opp, hevder han.

Her også har artisten dratt nytte av pandemisituasjonen og fått lov til å ta siste delen av studieløpet digitalt.

– Nå har jeg vært heldig, gitt koronasituasjonen har jeg fått muligheten til å fullføre neste semester hjemmefra. Kristiansand er jo langt unna Oslo og alt som skjer, så nå kan jeg dra dit når jeg må, og være i Oslo og lage musikk, sier Bølgen.