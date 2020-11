Braathen om omstridt øvelse: – Jeg digger den

På fredag er alpingutta tilbake i bakken for å kjempe om nye verdenscup-poeng, da sesongens første parallell-konkurranse skal kjøres i østerrikske Lech.

– Parallellslalåm har en hurtighet som ikke noe annet kan matche. Man må bruke et helt annet «rennhode», og du har en djevel ved siden av deg som prøver å slå deg. Det er en helt annen mentalitet, sier en engasjert Braathen.



Disiplinen har av flere blitt slaktet og kalt urettferdig, mye fordi en av de to løypene tradisjonelt sett har vært vesentlig raskere. Denne sesongen skal løperne imidlertid kjøre like mange røde som blå traseer. Henrik Kristoffersen er allikevel ikke veldig begeistret.

– Det er andre ting jeg gleder meg mer til, det skal jeg innrømme. Jeg får bare ta det som det kommer.



– Hadde disiplinen vært på verdenscupprogrammet hvis du hadde bestemt?



– Det har jeg vel svart på før, men det er et ord på tre bokstaver og ikke to, smiler Kristoffersen.

- Grenen må få bli

En som derimot er svært begeistret for parallellstorslalåm er verdenscuplederen Lucas Braathen.



– Jeg digger den. For meg er det viktig at man som tilskuer kan se grenen uten å kunne så mye om ski. Det eneste man trenger er å se hvem som leder og hvem som er bak, sier Braathen, og fortsetter:

– Det er et jag og en helt annen tenning i disse rennene. Grenen må virkelig få bli, den er kjempekul, sier Braathen om øvelsen som også står på VM-programmet.



– Det blir jo delt ut medaljer, så det er jo bare å bli best på det, konstaterer skitalentet.

– Hvis jeg sitter stille i ti minutter, begynner jeg å riste

Fra nå og frem til mars skal det i utgangspunktet gå slag i slag for alpinistene, noe Braathen priser seg lykkelig over:



– Takk gud for at jeg får gjøre det her nå. Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort hvis jeg ikke hadde fått jobbe. Hvis jeg sitter stille i ti minutter uten å gjøre noe, begynner jeg bare å riste, så jeg er kjempeglad og takknemlig for at vi får konkurrere.

– Det er klart det er noe annet med de restriksjonene vi må forholde oss til. Det er rart at vi ikke får se og kommunisere med hverandre på samme måte.

Hokksund-gutten, som fikk sitt gjennombrudd forrige sesong, er klar på at de bare må gjøre det beste ut av situasjonen.



– Vi får heller ikke møte kompiser fra andre nasjoner eller gi dem en klem i bakken, noe jeg synes er veldig synd. Men det er selvfølgelig ingen ting opp mot hva andre må kompensere for, så jeg er kjempeglad bare for å være i bakken og fortsatt kunne reise Europa rundt, forteller han.



Fredag stiller en svært offensiv verdenscupleder til start i Østerrike.

Jeg kommer til å være akkurat like offensiv som i Sölden. Det er all in eller all out. Jeg vil stå der med en glød og en tenning som ingen andre, jeg kommer til å jage alt jeg kan ut av den startgaten og gjøre det jeg kan.



Kvalifiseringen til fredagens renn starter klokken 10.00 på fredag og sendes på TV 2 Sumo. Finaleomgangen begynner på TV 2 Sport 1 klokken 17.50.