De ble hele Norges yndlinger over natten – nå avslører de hemmeligheten bak 30 år som kjærester

Snefrid Antonsen (63) og Erik Hagen (66) har blitt seerfavoritt. Nå forteller de hva gjør at de «holder ut» med hverandre.

God kveld Norge slår av en prat med kjærestene som slo gjennom via TV-programmet «Ja, vi elsker camping».

Fansen har lagt merke til at Antonsen ofte kan kjefte litt på Hagen. Lite visste seerne at nettopp disse utblåsningene er hemmeligheten bak et langt og godt forhold.

Viktig å med utblåsninger

Til våren får det camping-glade paret egen TV-serie på Dplay, hvor de to skal lære seg å bli influensere.

Se intervjuet med TV-profilene og et klipp fra «Snefrid og Erik blir influensere» i videoen under.

Skal vi tro paret rett, blir det litt krangling i denne serien også.

– Litt utblåsninger er det av og til, men det går over igjen ganske fort, sier Antonsen, før Hagen skyter inn:

– Vi takler hverandre.

Viktig med ærlighet

Antonsen tror litt småkrangler kan redde et forhold.

– Det er sånn et forhold varer lenge, når man har en utblåsning kanskje en gang i uka. Så er det bra igjen.

Hagen, som poengterer at dette blir det 31 året de to er sammen, mener ærlig kommunikasjon også har vært viktig.

– Det handler om å være ærlig med hverandre, syns jeg da. Å være ærlig og kunne prate sammen om forskjellige ting, hvis ting oppstår. Det gjør vi som regel. Det er en grei måte å gjøre det på, syns jeg da.

I videoklippet lenger opp i artikkelen, kan vi også se at frøkna i forholdet blir litt irritert på mannen når han ikke klarer å ta et bilde med selvutløser. Hun overtar oppgaven, men får det heller ikke til.

Paret begynner å humre av situasjonen, før Hagen sier:

– Det er normalt det! Når Snefrid ikke får til noe, så blir hun hissig. Da dytter hun alt over på meg, hvis hun ikke får til noe. Så sier hun: «Gjør det du». Vi greier som regel å få det til, sier paret og ler litt av hverandre.