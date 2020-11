Maradona (60) er død

– Farvel, Diego, skriver Det argentinske fotballforbundet.

Diego Armando Maradona skal onsdag ha dødd av hjerteinfarkt i sitt eget hjem, skriver den argentinske storavisen Clarín, som meldte om dødsfallet først.

I Argentina er det nå erklært tre dagers landesorg etter Maradonas død.

– Du tok oss til toppen av verden. Du gjorde oss enormt lykkelige. Du var den største av alle. Takk for at du var til, Diego. Vi kommer til å savne deg resten av livet, skriver landets president Alberto Fernández på Twitter over et bilde der han omfavner Maradona.

Den argentinske fotballegenden ble operert for hjerneblødning tidligere i november. Da ble operasjonen beskrevet som vellykket.

Maradona spilte 91 kamper for Argentina og ble verdensmester i 1986. Han er av mange regnet som tidenes beste fotballspiller.

Maradona vant også Serie A to ganger med Napoli.

– Hvis jeg dør, vil jeg bli født på nytt og jeg vil være fotballspiller. Og jeg vil være Diego Armando Maradona igjen. Jeg er en spiller som har gitt folk glede, og det er nok for meg, og jeg har nok, er et av hans berømte sitater.

Fra enkle kår

Den lille argentineren vokste opp i en fattig familie i slumbyen Villa Fiorito i den sørlige utkanten av Buenos Aires. Han var nummer fem i en søskenflokk på åtte, og to yngre brødre ble også profesjonelle fotballspillere.

Det gikk tidlig gjetord om guttens talent. Han hadde en venstrefot av en annen verden, og han ble oppdaget av talentspeidere i svært ung alder. Som tolvåring underholdt han tilskuerne i toppkamper ved å utføre balltriks i pausene.

– Han hadde bare fotball. Han var ikke utdannet eller sofistikert. Han var trøyeløs og barføtt. Han var en gategutt som hadde fått en gave fra Gud, har familievennen José Trotte sagt.

Fotballen dro Maradona opp av slummen. Den var hans gullbillett.

Legendestatus

Dribleglade Maradona debuterte på landslaget som 16-åring i februar 1977, og mange mente det var en tabbe at han ikke fikk være med under VM på hjemmebane som 17-åring i 1978. Der sikret Argentina seg likevel VM-tittelen.

Hans første møte med VM kom derfor først i 1982. Maradona deltok også i VM i 1990 (tap for Vest-Tyskland i finalen) og 1994, selv om det siste mesterskapet i USA ble av den skamfulle sorten. Det vakte oppsikt i en hel verden da det funnet spor av efedrin i en dopingkontroll, og han ble kastet ut av mesterskapet før gruppespillet var over.

Han startet sin klubbkarriere i hjemlandet, men som 21-åring gikk ferden videre til Europa. Barcelona ble første stoppested. Katalanerne betalte fem millioner pund til Boca Juniors, og det gjorde ham til verdens den gang dyreste fotballspiller.

Men det var de sju årene han fikk i Napoli som bidro mest til hans legendestatus på klubbplan. Der regnes han som en «gud» den dag i dag, etter to seriegull.

Etter endt karriere har han forsøkt seg som både klubb- og landslagstrener for Argentina uten den helt store suksessen.

Maradona har ikke bare hatt det lett i etterkant av karrieren. Han slet med overvektsproblemer, psykiske problemer, alkohol- og kokainmisbruk, men fansen glemte ham aldri. Han har mottatt flere hedersbevisninger og ærestitler.

Nå sørger en hel fotballverden etter at Maradonas liv med opp- og nedturer er slutt.

Hasta siempre, Diego.



Serás #Eterno en cada corazón del planeta fútbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 25, 2020