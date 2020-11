Fernandes til TV 2: - Vi leverer ikke på det nivået vi ønsker

Se Southampton - Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 14.30.



Bruno Fernandes (26) har vært Ole Gunnar Solskjærs aller viktigste spiller denne sesongen. Den portugisiske ballkunstneren står så langt bokført med seks scoringer og tre målgivende pasninger, noe som betyr at han har vært involvert i ikke mindre enn ni av Manchester Uniteds 13 scoringer i Premier League denne sesongen.

Da TV 2 intervjuet playmakeren etter seieren mot Istanbul Basaksehir i Champions League tirsdag, innrømmet han at det har vært en tøff sesong så langt, og han bruker kampen mot West Bromwich lørdag som et eksempel.

– Kampen var ikke den beste, men vi skapte sjanser. Om Anthony Martial hadde scoret på sin tidlige sjanse, hadde vi kanskje snakket om en annen kamp og en annen prestasjon. Det viktigste for alle store lag, selv om de ikke alltid spiller like bra, er å vinne. Vi leverer ikke på det nivået vi ønsker, men vi fikk de tre poengene, sier 26-åringen til TV 2.

Tror på Solskjær

Seieren mot West Brom var Uniteds første på Old Trafford i ligaen denne sesongen. Etter åtte spilte kamper ligger Solskjærs mannskap på en foreløpig tiendeplass, med sju poeng opp til serieleder Tottenham. Manchester United-kjenner og The Times-journalist Paul Hirst, mener derimot at sesongstarten ikke er så dårlig som mange skal ha det til.

– Nei, det er ikke dårlig i det hele tatt. Vinner de sin hengekamp, er de bare to poeng unna en topp fire-plassering, som er målet for sesongen. De kommer ikke til å kjempe om tittelen, den er utenfor rekkevidde, men en ny seier vil få de på skuddhold. Ser man sånn på det, er det ikke så galt, oppsummerer Hirst.

Nøkkelspiller Fernandes er også klar på at laget tror på den planen Solskjær har lagt for å gjøre Manchester United enda bedre utover i sesongen.

– Selvfølgelig. Vi vet hva vi må gjøre. Alle lag har dårlige dager. Vi har hatt mange dårlige dager i starten av denne sesongen, men det har ikke noe å si. Vi vet hva vi må gjøre og vi må fokusere på det i fortsettelsen, forklarer han.

Formsterke Southampton neste

Neste oppgave for Fernandes og co er bortemøtet med høytflyvende Southampton søndag. «The Saints» har fått en meget god start på sesongen og ligger på en foreløpig femteplass. Men Solskjær kan, ifølge Hirst, reise til St. Mary's med lave skuldre, vel vitende om at han har klubben i ryggen.

– Han har klubbens støtte. Direktør Ed Woodward har nylig gått ut og sagt at de tror på ham og hans prosjekt. Per nå er han på trygg grunn, men det tar ikke mange resultatene før folk begynner å tenke igjen. Det viktigste for Ole nå er uansett at han har klubbens støtte, men han trenger en rekke på 6-7 kamper der de går ubeseiret, for å forsterke den posisjon, forklarer The Times-journalisten.

En eventuell seier mot Southampton vil være Uniteds tredje seier på rad, og den åttende strake seieren på bortebane. For Bruno Fernandes handler det derimot kun om tre poeng.

– På slutten av dagen er de tre poeng det viktigste. Det er også det som er det viktigste på søndag, uansett hvordan de kommer, avslutter portugiseren.