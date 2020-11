– Takk for at dere gir slipp på den beste tiden

Direktøren for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, hyller ungdommen for å ofre viktige ting i livet i kampen mot pandemien. Hun er langt fra alene.

Mer enn noen gang i pandemien er det ungdom som må ofre viktige opplevelser og aktiviteter. Det er blant de unge smittetrykket nå er stort, og fritidsaktiviteter og sosialt samvær blir svært begrenset.

På Hovseter ungdomskole i Oslo er det rød beredskap. Klasse 9E får kun være på skolen én gang i uka. Resten av undervisningen skjer på en skjerm hjemmefra, og det kan være utfordrende til tider.

– Det er mange distraksjoner hjemme, så det er litt vanskelig å følge med, sier 14 år gamle Ole Riiber til TV 2.

SAVN: Filippa Stjernsted (14) savner å dra på museum og klasseturer. Hun synes hjemmeskole har vært noe av det verste med koronatiden. Foto: Mina Maria Rise/TV 2

Stort savn

I tillegg til at ting ikke er som normalt på skolen, har også fritidslivet blitt satt på vent.

Savnet til det normale er stort.

– Jeg savner å dra på turer med klassen. Å dra på museum og alt det der. I stedet for å bare sitte her hele tiden, så gleder jeg meg til å dra ut og utforske litt, sier Filippa Stjernstedt, som også går i klasse 9E på Hovseter.

Det er mange unge som har hjemmeundervisning, og klassefestene og juleballene blir avlyst. Fritidsaktiviteter, idrettsarrangementer, reiser, utdanning og opplevelser som er viktige for ungdom i utvikling er satt på vent.

AVLYSNINGER: Venninnene Fride Nakken (21) (t.v) og Sofie Viken (19) synes det er kjipt at reisene de hadde planlagt er avlyst, men synes det er viktig å være med på dugnaden. Foto: Mina Rise/TV 2

Også de eldre ungdommene har ofret litt av livet.

– Jeg skulle egentlig vært på reise i sommer og i høst. Og det er jo litt kjipt, men sånn er det jo bare, sier Fride Nakken (21) til TV 2.

– Jeg føler jeg har gått glipp av ganske mye. Festivaler, fester, alt egentlig, sier Jesper Fosdahl (21).

Flere av ungdommene TV 2 har snakket med i løpet av den siste uka, forteller om savn etter nærhet og sosiale sammenkomster.

– Enormt viktig

Direktøren for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, er inneforstått med at ungdom har ofret mye i en tid som er viktig for individets utvikling. Hun retter en stor takk til ungdommen for de ofre de nå gjør.

VIKTIG INNSATS: Direktør i Folkehelseinstituttet sier det er all grunn til å hedre ungdommen for deres innsats i koronatiden. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

– Det har vært enormt viktig det ungdommen har gjort. Ungdom har ofret mye, og det er et offer fordi de, riktignok med unntak, ikke rammes av alvorlig sykdom selv, sier hun.

– Det kravet som blir stilt til ungdom er ganske stort, så det er all grunn til å skryte av dem, legger FHI-direktøren til.

Stoltenberg er ikke alene om å hylle ungdommen for deres innsats under pandemien. Folk TV 2 har snakket med er imponert over hvordan de unge har tilpasset seg en annerledes tid.

En hyllest til ungdommen

Helge Nicolaisen fra Lakselv i Porsanger er ikke selv sikker på om han hadde klart å etterleve smitteverntiltakene de unge nå lever med.

– Takk uansett, takk for at dere gir slipp på den beste tiden, tiden da grunnen beredes og barn blir voksne, og verden blir din, sier Nicolaisen og retter seg mot ungdommen.

Nå blir ungdommen hyllet flere steder i landet.

– Kjære ungdom. Vi føler så inderlig med dere, og dere er kjempeflinke, sier Bodil Håland fra Stavanger.

– Jeg synes dere ungdommer har vært helt eksemplariske med tanke på alt dere har mistet av aktiviteter og skole, sier Helge Brandal fra Molde.

STAVANGER: Bodil Håland føler med ungdommen i koronatiden. Nå takker hun for deres innsats. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2 Les mer MOLDE: Helge Brandal er kaptein mellom Molde og Vistnes. Han synes dagens ungdom har vært eksemplariske. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2 Les mer TROMSØ: Lisa Krane ber ungdommen holde ut, og takker dem for innsatsen. Foto: Daniel Berg Fosseng/TV 2 Les mer STAVANGER: Svein Arild Håland hedrer ungdommen, og oppmuntrer med at det vil ta slutt en dag. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2 Les mer LILLEHAMMER: Stine Tødevold fra Lillehammer sier til ungdommen at det er lov å være lei seg. Foto: Harald Eiken/TV 2 Les mer STAVANGER: Svein Roald Larsen understreker at ungdommen er vår fremtid. Foto: Øyvind Torjusen / TV 2 Les mer

Også i Lillehammer har folk kastet seg på hyllesten.

– Det er lov å være lei seg når fritidsaktivitetene dine plutselig blir stengt, og skolen din blir stengt og du ikke får møte vennene dine på samme måte. Men tusen takk for at dere bidrar til å skape lyspunkter i en hverdag som ser helt annerledes ut enn hva du hadde tenkt, sier Stine Tøndevold fra Lillehammer.

– Stå på, og husk å være litt ungdom også, sier Svein Roald Larsen fra Stavanger.

– Det er veldig, veldig viktig det dere har gjort i denne pandemien. Stå på og hold ut. Snart er det over, sier Lisa Krane fra Tromsø.

– Jeg tenker på dere i denne situasjonen. Det kommer til å gå over, og dere er veldig flinke, sier Svein Arild Håland fra Stavanger.

Ofrer læring for livet

Psykolog Atle Dyregrov forklarer hvorfor ungdomstiden er spesiell.

– Ungdomstiden er spesiell fordi det er den fasen da vi løsriver oss fra foreldrene. Vi utvikler vår selvstendighet, og det er da vi utvikler vår identitet i samspill med andre, sier Dyregrov.

SPESIELL TID: Professor ved senter for krisepsykologi, Atle Dyregrov, sier ungdomstiden er en spesiell tid for et menneskes utvikling. Foto: Ingrid Wollberg/TV 2

Han påpeker at den sosiale utfoldelsen ungdomstiden normalt innebærer, er et viktig læringsgrunnlag for resten av livet.

– Ungdom er alderen der man får en sosial kompetanse. De lærer seg de sosiale signalene og de opplever sin første forelskelse, kanskje. Og når de ikke kan treffe andre så får de mindre forståelse for sosiale prosesser. Hvordan forstå hvordan andre tenker, og også det å få bekreftelse på seg selv, forklarer han.