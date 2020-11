Trump-rådgiver koronasmittet

Donald Trumps strategiske rådgiver, Boris Epshteyn sier onsdag at han har avlagt en positiv koronatest.

Det gjør presidentens rådgiver kjent via sin egen twitterkonto onsdag ettermiddag norsk tid.

– Jeg har testet positivt for covid-19. jeg opplever å ha milde symptomer og jeg følger nå alle aktuelle protokoller. Dette inkludert at jeg er satt i karantene og at det er startet smittesporing, skriver Boris Epshteyn.

Donald Trump har ikke kommentert smittetilfellet og om det vil få noen ytterligere konsekvenser.

38 år gamle Epshteyn bidrar i Trump sitt apparat som politisk strateg og rådgiver. Han bidro også for Trump sin valgkampanje i forkant av høstens valg.

Det har i høst vært flere mindre smittetilfeller blant Trumps nærmeste. 02. oktober testet presidenten selv positivt for viruset.