– Ikke engang koronaviruset vil til Ruka

Det er for mørkt og for kaldt, mener landslagsløper Emil Iversen. Men alle måtte teste seg da de kom til Finland.

– Her føler jeg meg trygg!

Emil Iversen kom sammen med de andre norske i chartret fly til Kuusamo.

Ifølge trønderen kunne ikke verdenscupåpningen ha vært lagt til et bedre sted.

TESTING: Landslagene for langrenn, kombinert og hopp ankom Ruka i Finland i dag. Samtlige 56 utøvere og trenere ble umiddelbart testet for covid-19. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Her burde vi vært i tre uker fremover og gått 15 verdenscuprenn, mener Iversen.

Mørkt og kaldt

– Og begrunnelsen for det?

– Her er det mørkt og trist. Og kaldt! Ikke engang covid19 vil til Ruka! Vi løpere ble spurt tidlig i høst av FIS om verdenscupsesongen. Da var smitte-situasjonen ikke så dramatisk, og vi gikk for det skisserte opplegget. I dag har jeg nok mange med meg i at det hadde vært bedre med et lengre opphold i Finland enn å dra til Davos og Dresden før jul. For jeg tror ikke det er mange som har covid19 i Ruka, så jeg tror dette blir en bra helg.

Therese Johaug føler seg også trygg på det opplegget det internasjonale skiforbundet, FIS, har for verdenscupen.

Rett i karantene

– Vi løpere er forskjellige og reagerer ulikt på det som skjer rundt oss om dagen. Hvem hadde forestilt seg at vi skulle reise rundt og gå skirenn under slike omstendigheter? spør Therese Johaug.

Heidi Weng er en av de som tydelig har uttrykt uro foran sesongen:

– Jeg gruer meg og skulle ønske jeg ikke var toppidrettsutøver, sa hun til TV 2 på Beitostølen. I dag kom hun til Finland.

– Det verste er vel unnagjort nå med flyplasser og fly, sa hun til oss utenfor flyplassen i Kuusamo. Derfra var det busstransport til en parkeringsplass ved skistadion hvor alle ble korona-testet. (se bildet over hvor Weng sitter i stolen)

– Det er veldig strengt for oss løpere. Vi må her i Ruka holde oss inne i leiligheten med unntak av når vi trener og går løp. Årets sesongstart er selvsagt forbundet med litt ekstra spenning og nervøsitet. Dersom en av oss skulle bli forkjølet så er det rett i karantene. Og ikke skirenn! Ekstra trist når du selv er frisk.

Kroken på døra

Emil Iversen er overbevist om at Norge gjør det som er mulig for å unngå smittespredning.

– Vi er verdens beste skilandslag. Vi er også i verdenstoppen i smittevern, slår Emil Iversen fast.

Likevel ligger frykten for korona i bakhodet hos Therese Johaug. Hun har selv skjerpet kravene til hygiene, får folk til å handle for seg i butikken og har nærkontakt med færrest mulig.

– Vi som er toppidrettsutøvere lever jo av kroppen vår. Hvis vi blir syke og får korona så kan det være kroken på døra for resten av karrieren, sier Johaug.