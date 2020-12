Finaleplassen glapp for Karianne Kopperstad: – Skuffet over meg selv

Farmen-finaleplassen glapp for Karianne Kopperstad (28), da hun tapte de to siste semifinale-konkurransene mot Daniel Viem Årdal (31) og Per Gunvald Haugen (45).

Viem Årdal tok den første finaleplassen, da han vant konkurransen i matlaging.

TOK FINALEPLASS: Viem Årdal tok den første finaleplassen, da han vant matlagingskonkurransen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Dermed var det Kopperstad og Haugen som skulle kjempe om den siste finaleplassen. De to skulle møtes i melkespannkonkurranse.

Til slutt var det Kopperstad som ble den som måtte pakke baggen og forlate Farmen-gården med en tredjeplass.

– Det er skikkelig dritt å ryke rett før finalen, sier Kopperstad til TV 2 rett etter hun har forlatt gården.

TAPTE: Kopperstad tapte kampen om den siste finaleplassen i melkespann. Foto: Alex Iversen/TV 2

Gjorde sitt beste

Til tross for at Kopperstad stod i litt over seks minutter, var det ikke nok til å slå Haugen.

– Jeg hadde ikke sjans til å stå lenger. Jeg er skuffet over meg selv, men jeg gjorde virkelig mitt beste. Noe bedre enn det kunne jeg dessverre ikke gjort.

Selv om hun synes det er surt at finaleplassen glapp, unner hun Haugen og Viem Årdal å stå i finalen.

– Det er ikke noe urettferdig at jeg ikke kom til finalen, jeg var ikke god nok i dag. De fortjener å stå der, både «PG» og Daniel. De kommer til å gjøre det skikkelig bra i en finale, sier hun.

I løpet av oppholdet sitt har Kopperstad vært i tvekamp to ganger, og hun har gått seirende ut hver gang. Hun tror det er én spesiell grunn til at hun ble stående igjen som siste kvinne.

– Jeg har vært meg selv 100 prosent her inne, og det har gjort at jeg ikke har blitt valgt som førstekjempe. Andrekjempe ble jeg når det ikke var flere jenter å velge mellom, for det var nok ingen som ville ha meg som andrekjempe. Grunnen til at jeg kom lengst av jentene kan være på grunn av viljestyrken min, og hvordan jeg er så målrettet.

– Men søren, disse guttene var ikke så lett å få ut. De to siste var seige, sier hun.

SEKS MINUTTER: Haugen og Kopperstad stod i litt over seks minutter, før Kopperstad måtte gi seg. Foto: Alex Iversen/TV 2

Bare gode minner

Kopperstad beskriver Farmen-oppholdet som helt fantastisk, og hun tar med seg bare gode minner hjem til 2020.

GODE VENNER: Kopperstad og Karianne Vilde Wølner (26) ble gode venner inne på Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Det har vært en dans. Endelig kan jeg forstå alt besteforeldrene mine har kava med hele livet, sier hun, og legger til:

– Det har ikke vært et eneste øyeblikk som har vært vanskelig. Jeg har kost meg fra start til slutt, og det føles egentlig som jeg har vært her i kun to uker.

Én av grunnene til at hun meldte seg på konkurransen var å forstå mer av livene til besteforeldrene sine, som selv drev gård på 1900-tallet.

Skjulte sorgen

Kort tid etter Kopperstad kom ut fra gården, mottok hun det triste budskapet om at hennes bestemor, som snart ville fylt 91 år, hadde dødd.

– Det var rart. Jeg Facetimet med familien med en gang jeg kom ut fra gården. Vi snakket lenge om alt mulig, så sa pappa at det satt en mann som var så stolt av meg der. Det var jo bestefar. Hva med bestemor da, spurte jeg. Da mistet pappa ansiktet sitt helt, og jeg forstod at hun hadde gått bort. Det var ganske trist, forteller hun på telefon til TV 2.

Da Kopperstad ankom hotellet etter hun måtte forlate Farmen-gården, delte hun den triste beskjeden med noen av de andre deltakerne.

– Da jeg kom på hotellet var det masse trøst å hente i Sindre og Karianne Vilde. Etter hvert hentet de Thor, så jeg fikk snakket med han. Det var godt. De passet på meg, alle sammen, sier hun.

Under finaledagen valgte hun imidlertid å holde sorgen for seg selv.

– Jeg ønsket ikke å presse noe sånt på en som nettopp hadde vunnet og en som hadde tapt, så jeg ventet til dagen etter med å fortelle det. Det var tøft. Vi var slitne alle sammen, og det ble en ekstra påkjenning, sier hun.

BANDE: Sammen med Viem Årdal, Wølner og Nyeng, ble Kopperstad og de tre andre nære venner under Farmen-oppholdet. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Har hatt englevakt

Selv om Kopperstad ikke fikk tatt skikkelig farvel, sitter hun ikke med noen anger.

– Jeg føler mer at det kan ha styrket meg, og at hun var der med meg.

Da Kopperstad, Haavik og Wølner skulle konkurrere om den siste semifinaleplassen i gårdskonkurransen, briljerte Kopperstad med sy- og snekkerferdigheter.

– Jeg er sikker på at hun stod der å neste førte den symaskinen. Jeg var så rå på noen av de konkurransene, uten at jeg selv helt vet hvordan jeg kunne ha klart det. Jeg forstår ikke hvordan jeg hentet fram alt det der.

Bestemoren til Kopperstad gikk bort dagen hun slo ut Inger Cecilie «IC» Grønnerød (47) i tautrekking.

– Når jeg nå i ettertid vet at bestemor er borte, forstår jeg at jeg har hatt styrke de to siste ukene. Finaleuken var så ekstremt intens, så jeg må ha hatt englevakt. Bestemor har sikkert stått på sidelinjen og heiet, sier hun.

BRILJERTE: Kopperstad briljerte og fikk topplassering, da hun kapret den siste semifinaleplassen, tidligere denne uken. Foto: Alex Iversen/TV 2

Taktikk

At gårdsjenta fra Sunnmøre holdt oppveksten sin skjult, var et taktisk grep.

– Det var veldig taktisk at jeg ikke sa at jeg var fra gård. Jeg fortalte allerede dag én om hemmeligheten til Daniel og Sindre. Så kom vi til uke syv omtrent, da fortalte jeg det til Karianne Vilde, som en venn. Resten har spurt meg, og jeg har nok tatt noen hvite løgner på at det ikke stemmer, flirer hun.

Hun har imidlertid ikke dårlig samvittighet for noe hun har gjort inne på gården.

– Jeg står for absolutt alt jeg har gjort, og det med et stort smil om munnen. Det er et spill jeg har meldt meg på, så jeg tenker at det ikke er noen avtaler som er blitt brutt her inne. De avtalene som gjelder er de du føler i hjertet ditt, og vennskapene man har, sier hun.

