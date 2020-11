Ut mot kutt: – Det er en katastrofe

– En katastrofe, sier daglig leder Harald Fotland i Odfjell Tankers AS om regjeringens forslag om å kutte nettolønnsordningen.

Norges nest største næring frykter ikke bare færre norske sjøfolk og skip, men også mangel på kompetanse innen forsikring, bank, utstyrsproduksjon og utdanning dersom regjeringen kutter 271 millioner i statsbudsjettet.

Ringvirkninger til lands

Fordi norske sjøfolk er dyrere enn utenlandske, får redere kompensasjon gjennom nettolønnsordningen. Daværende næringsminister Monica Mæland understreket i 2017 hvor viktig ordningen var for norske arbeidsplasser på sjø og land.

Derfor reagerte Norges maritime næring kraftig da regjeringen i sitt statsbudsjett 7. oktober foreslo å spare nærmere 271 millioner kroner ved å kutte i ordningen.

– Målløs

– For den maritime næringen er det en katastrofe. Vi ble målløs. Vi trodde dette var en langsiktig ordning og kunne rett og slett ikke forstå det. Det politiske spillet og den usikkerheten som dette har skapt er veldig uheldig både for norske arbeidsplasser og for næringen, sier Fotland.

Selv sier han rederiet vil tjene opptil 70 millioner kroner på å ansette utenlandske sjøfolk, men det vil gi negative ringvirkninger i den maritime klyngen som også inkluderer bank, forsikring, utdanning og administrasjon.

Derfor har Odfjell som ansatte fire kadetter før ordningen, hyret 25 nordmenn etter ordningen som sikret kompensasjon for deler av lønnen.

Vil beholde Norges rolle til havs

Ifølge Maritime Bergen har nettolønnsordningen gitt mer enn 150 flere skip med norsk flagg og 20 prosent flere sjøfolk i NIS.

Daglig leder Siv Remøy-Vangen sier ordningen sysselsetter mer enn 10.000 sjøfolk. Næringen frykter å miste viktig kompetanse og Norges rolle som stormakt til havs.