Full krise for Senstad og Polen: Virusmarerittet gir seg ikke

Onsdag måtte Senstad hente inn spillere fra Polens rekruttlandslag for å få gjennomført skikkelige treninger.

– Ja, hva skal jeg si? Vi var hardt rammet før pandemien også. Tre av de helt sentrale spillerne mine er skadet og ikke tilgjengelige for EM. Per i dag onsdag er to av jentene uaktuelle for EM med virussmitte, og jeg venter på svar på koronaprøver for tre andre, sier Senstad til NTB.

Han fikk jobben i august i fjor, men ledet ikke laget i VM. Der var ikke Polen kvalifisert.

– To-tre klubblag her i Polen har vært helt i bakken av viruset, og hos toppklubben var hele spillertroppen og alle trenere syke, sier Senstad.

Han har nesten mistet oversikten, men sannsynligvis er og har til sammen 20 spillere av hans bruttotropp på 35 til EM vært rammet av covid-19-sykdom.

Norge spiller åpningskamp i EM mot Polen torsdag neste uke.

– Det kan bli et veldig, veldig tøft mesterskap for oss. Men vi må bare gjøre det beste ut av det, sier Senstad på telefon fra Polen.

Tirsdag reiser han med troppen til Danmark og rett inn i en bobletilværelse der.

Den norske troppen har hittil sluppet unna med to smittede spillere: Veronica Kristiansen og Silje Solberg. Førstnevnte er på plass i EM-byen Kolding, mens Solberg muligens reiser dit søndag eller mandag.