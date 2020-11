Tesla tilbakekaller biler i Norge

I februar ble det kjent at Tesla tilbakekalte over 15.000 biler på grunn av et potensielt problem med servostyringen. I Norge gjaldt tilbakekallingen den gang rundt 1.000 biler, produsert før oktober 2016.

Nå tilbakekalles en andel av 1400 biler av Model X som er produsert før august 2016.

– Vi leverte de første bilene av den aktuelle modellen i juni 2016. En andel av de bilene faller under denne tilbakekallingen. Eierne det gjelder vil bli kontaktet av oss, sier Even Sandvold Roland, som er kommunikasjonssjef for Tesla i Norge, til TV 2.

Det var NRK som først omtalte saken.

Tesla vil ikke gå ut med nøyaktig hvor mange biler som tilbakekalles.

– Det er også et verktøy på våre nettsider der man kan skrive chassisnummer på sin bil og få den samme informasjonen, sier Roland.

Årsaken til tilbakekallingen er deler av taket som kan løsne og bolter som muligens ikke har blitt strammet skikkelig. Totalt er det 9136 Model X-biler som kalles tilbake.

For rundt tre år siden kalte Tesla tilbake flere tusen eksemplarer av Model X på grunn av mulige problemer med en kabel til baksetene. Problemet gjaldt bare eksemplarer av Model X bygget mellom 28. oktober 2016 og 1. september 2017, med bakseter som kan foldes flatt ned.