Farmen-Kjetil gjorde et stort offer i ung alder: – Sånne ting man angrer på i ettertid

For Kjetil Kirk er det ikke nok timer i døgnet. Når God kveld Norge møter ham på kontoret i villastrøket på Birskeby, kommer han rett fra et Zoom-møte med kunder.

Da vi dro, var det rett tilbake på jobb, og der antok han at han ville være noen timer.

– Det har vært en stor del av livet mitt, det å bygge karriere. Jeg har nok ofret mye, for å være der jeg er i dag. Jeg vet at familien min mener jeg har ofret mye av tiden med dem. Det er kanskje sånne ting man angrer på i ettertid. Jeg har ikke vært den beste til å tilbringe tid med familien. Jeg er fortsatt ikke den beste til å tilbringe tid med familien. Jeg har heller ikke vært den beste til å tilbringe tid i forhold, det er kanskje en grunn til at jeg er singel.

Ønsker å bygge et imperium

Han tror likevel at han skal kunne ta igjen for tapt tid med de han holder kjær. Først ønsker han å fortsette arbeidet og til slutt bli sin egen sjef.

– Jeg har kanskje ofret mye av meg selv som person og menneske, men samtidig tror jeg at jeg kommer til å klare å ta det inn igjen. Når jeg en dag kan leve av mitt eget og bygge det imperiet jeg ønsker å bygge, så kanskje jeg kan stå der med rak rygg likevel.

Det store rommet kunne ikke vært ryddigere, og alle pyntegjenstander har sine egne, faste plasser. Vi flyttet en champagnekjøler under intervjuet, og 27-åringen måtte stanse samtalen for å flytte den tilbake. Kirk ler litt over observasjonen.

– Når man har så mye rot i hodet, er jeg avhengig av å ha alt ryddig og rent rundt meg. Jeg har ikke papirer på noe, og vil ikke bruke diagnosen «OCD», men jeg har nok litt tvangstanker, ja. Det er ikke noe som plager meg, men en måte å skape struktur der jeg kan.

KONTORET: I denne kontorstolen sitter Kirk de fleste våkne timer i døgnet. Foto: Line Haus/TV 2

Arbeidsjern

I tillegg til å jobbe i Russedress, hvor han blant annet har vært med å produsere Tix sitt digitale russeshow med over 100.000 seere, jobber han som manager i Rolig Records – et fremadstormende plateselskapet med stor fanskare blant kjendiser som Herman Flesvig og Erling Braut Haaland.

Kirk har også noen mindre prosjekter som han jobber med mellom slagene.

For 27-åringen har alltid jobb vært en stor del av livet hans, og det startet allerede som 13-åring.

– Da jeg var en liten gutt var det fotball som gjaldt. Jeg er fra denne siden av byen (Oslo vest, journ.anm.), så jeg er Lyn-gutt. Tilbake i 2007 så spilte Lyn i Eliteserien og da hadde jeg en stor drøm om å få jobbe i klubben, sier han, og fortsetter:

– Jeg skjønte tidlig at jeg aldri var det største talentet, men jeg var veldig ihuga. Jeg hadde kanskje større talent for å drive butikk. Så da troppet jeg opp, 13 år gammel, på døra til Lyn-butikken og sa: «Her vil jeg gjerne jobbe».

Noen uker senere fikk han prøve seg der i en arbeidsuke på ungdomsskolen. Etter arbeidsuka ble han ansatt, og han fortsatte i ulike stillinger frem til 2012. Det året sluttet han på videregående, og en uke etter levert eksamen, begynte han i Russedress.

– Jeg mener at man skal se på personlighet og «drive» når man ansetter.

Kirk begynte på en utdannelse, men valgte å ikke fullføre og heller satse på å bygge karriere ved å skape nettverk og klokke inn timer på kontoret.

Se intervjuet med Farmen-deltakeren i videovinduet øverst i saken.

KJEMPET: Kjetil Kirk har allerede kjempet to kamper, og vunnet begge. Han har allerede vært lenge på gården. Foto: Alex Iversen/TV 2

Underdog

Kirk identifiserer seg som David i settingen David mot Goliat. Han har slått ut to favoritter, både Jostein Grav (58) i uke én og Asle Kirkevoll (62) forrige uke – i to forskjellige tvekampgrener.

Den bibelske skikkelsen David har vært en viktig figur for TV-profilen, som døpte seg under oppholdet på Farmen.

– Både i stuen min og her på kontoret så har jeg et bilde av David. Det har jeg hatt hengende her i lang tid. Jeg var raskt ute med å si at jeg var David mot Goliat i uke én.

Nå er nærmer det seg finaleuka i Farmen.

På søndag får du vite om Sindre Nyeng (23) velger Kirk eller en av de andre guttene som andrekjempe, i den aller siste ordinære tvekampen. Farmen går på TV 2 og TV 2 Sumo klokken 20.00.