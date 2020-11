Hammer i ekstase: – Unikt og nyskapende av Magnus Carlsen

Du kan følge utviklingen i Champions Chess Tour, samt chatte med sjakkekspert Simen Agdestein, i vårt livesenter.

Kvartfinalen Magnus Carlsen møter Anish Giri, og er i ledelsen etter dag én. Kvartfinalen spilles over to dager, med fire partier i hurtigsjakk begge dager. Står det fortsatt likt, avgjøres det med to partier lynsjakk. Kan de fortsatt ikke skilles, blir det avgjort i armageddon. Dette er den første av totalt ti turneringer i nyvinningen Champions Chess Tour. PS! Se dag to på TV 2 Sport 2 og Sumo torsdag fra kl. 17.30.

Den norske sjakkeneren vant grunnserien, og ble dermed satt opp mot spilleren som endte på åttendeplass: Anish Giri.

Etter å ha forsvart seg til remis de første partiene, var Magnus Carlsen på offensiven med svarte brikker i det siste partiet. Dermed fikk han likevel en strålende start på kvartfinalen mot rivalen Anish Giri.

TV 2s sjakkekspert hyllet Carlsens parti som spektakulært. Stillingen snudde i Carlsens favør, oppsiktsvekkende nok fordi han ga bort en bonde.

– Jeg vil faktisk si at dette er et av Magnus sine beste partier noensinne. Magnus kommer til å skjelle meg ut når jeg sier det i intervjuet etterpå, men dette har væt et bortimot feilfritt, sa Jon Ludvig Hammer.

– Det har vært en unik, nyskapende idé hvor han ga bort en bonde, og hvor han har stått bonde under i 15 trekk, men likevel har han hatt så stålkontroll på partiet, fortsatte en begeistret Hammer.

Og som sjakkeksperten spådde, er ikke Carlsen helt enig i at det var et av hans beste partier.

– Ha-ha, det vet jeg ikke. Jeg vil si at jeg spilte altfor dårlig i åpningen til å kunne snakke om det, sier Carlsen med et smil.

– Jeg fikk plutselig valget om enten å ofre bonde eller bare å stå dårlig, og heldigvis viste det seg at jeg hadde ganske mye i kompensasjon. Da begynner det å bli en situasjon der han føler at han må stå ganske mye bedre, men så gjør han ikke det, forklarer sjakkeneren.

– Da har jeg allerede et lite psykologisk overtak der. I sluttspillet senere føler jeg ganske klart at jeg står litt bedre, og psykologisk der er det definitivt ganske vanskelig for ham allerede, mener Carlsen.

Motstanderen hans er klar på at han ble felt av det siste partiet.

– Det var en god dag for min del. Jeg spilte ganske bra de første partiene, og han spilte ikke så bra som han kan. I det siste partiet spilte jeg veldig dårlig, og det var problemet. Jeg gjorde to store feil, sier Anish Giri til TV 2.

– Litt av en thriller

Carlsen startet med hvite brikker, men ble satt under et svært hardt press av sin aggressive motstander i det første partiet i første kvartfinalekamp.

Ifølge sjakkcomputeren hadde Giri midtveis i partiet 97 prosent vinnersjanse.

Men da nederlenderen mistet dronningen sin, snudde stillingen brått. Carlsen kom seg inn i et sluttspill der han klarte å forsvare seg til remis.

– Litt av en thriller av en åpningskamp. Vi hadde kanskje ikke forventet at de skulle gå så hardt ut begge to, men det ble veldig spennende og heldigvis remis, konstaterte tidligere landslagsspiller i sjakk Maud Rødsmoen.

Svakhetstegn

Det andre partiet endte også med remis, uten at Carlsen var i posisjon til å gå for seier med svarte brikker. Rødsmoen var klar på at Giri hadde hatt presset de første partiene.

– Jeg føler at Magnus har vært den som har tatt initiativ til remis. Jeg synes ikke det er et veldig godt utgangpunkt i starten av denne kampen som han skal spille ferdig i morgen, og jeg synes ikke det vitner om at han føler at han har spilt best til nå, sa hun.

Det tredje partiet endte med nok en remis. Denne gangen var Carlsen mer på offensiven med hvite brikker, men uten at han klarte å legge et stort press på motstanderen.

– Dette partiet var ganske jevnspilt hele veien. Det har vært Giri, om noen, som har vært nærmest en ledelse, sa TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

