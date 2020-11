Ansatt slo alarm om «uverdige forhold» på sykehjem – mistet jobben

To ansatte forteller om forferdelige forhold for beboerne på koronarammet sykehjem. Den ene forteller at hun ble fratatt alle vakter etter at hun sa ifra til ledelsen.

«Stine» er nyutdannet helsefagarbeider og hadde tilknyttet seg til et vikarbyrå i påvente av jobb. Tirsdag i forrige uke fikk hun en e-post fra byrået om at det var et ledig kortidsoppdrag på Stalsberg bo- og behandlingssenter på Strømmen i Lillestrøm kommune.

Hun ble varslet om at det var oppdaget koronasmitte på hjemmet, men ingenting kunne forberedt henne på det som skulle møte henne.

Da hun slo alarm om at forholdene for ansatte og beboere var uutholdelige, ble hun fratatt jobben.

Nå forteller hun hvordan situasjonen opplevdes for henne på innsiden av det koronarammede sykehjemmet.

SMITTE: På Stalsberg bo- og behandlingssenter har elleve av beboerne blitt bekreftet smittet. I tillegg har ti ansatte testet positivt. To av beboerne døde med korona. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Hadde gitt opp

Stine forteller at hun umiddelbart ble satt i arbeid på en langtids demensavdeling ved sykehjemmet hvor det hadde oppstått smitte.

– Det var helt forferdelig. Beboerne så ikke ut som de hadde blitt dusjet på lenge. En beboer hadde et sår som ikke hadde blitt stelt. Pasienter som en annen ansatt fortalte hadde vært oppegående, var så syke at de ikke kom seg opp av senga. Noen hadde også fått trykksår som følge av at de ikke hadde blitt snudd eller vært ute av senga, forteller Stine.

På avdelingen til Stine hadde fire av åtte beboere blitt koronasyke. I tillegg var to tredjedeler av den opprinnelige arbeidsstyrken smittet eller i karantene.

En sykepleier ga medisiner og lindrende behandling, mens Stine forteller at hun og en annen helsefagarbeider gjorde alt i sin makt for å rekke rundt med stell og mat.

– Flere av beboerne ropte i fortvilelse fra rommene sine hvor de var isolert: «kan noen vær så snill å hjelpe meg?» Noen av beboere banket i veggene, mens andre bare satt og gråt. En kvinnelig beboer fortalte at hun hadde gitt opp å ringe i snora etter hjelp fordi det aldri kom noen, sier hun.

Å veksle mellom å pleie beboere som er smittet og ikke, er svært tidskrevende ettersom helsearbeiderne konstant må bytte smittevernsutstyr. Stine sier at avdelingen var så kraftig underbemannet, at det ikke spilte noen rolle hvor raskt hun og de andre ansatte jobbet. Hun opplevde likevel at de aldri rakk rundt.

Da hun kom hjem fra jobb den første dagen var hun helt utslitt.

– Jeg følte meg bare så ufattelig tom. Jeg hadde så vondt av alle beboerne og jeg hadde så vondt alle som jobbet der. Jeg tenkte at jeg ikke ville tilbake, men så kunne jeg heller ikke la beboerne være i den situasjonen, sier Stine.

ANONYM: Stine har valgt å fortelle om opplevelsen anonymt. Hun er redd for at hun ikke vil få jobb i fremtiden hvis hun blir identifisert som varsler. Foto: Per Haugen / TV 2

Manglet utstyr

Dag to på jobb ble ikke bedre. Ettersom koronaen hadde slått ut majoriteten av den faste staben ved sykehjemmet, bestod den lille bemanningen i hovedsak av vikarer.

Stine med fartstid på én dag ved sykehjemmet, forteller at hun ble satt til å lære opp andre nye.

Hun sier at ingen hadde oversikt over rutiner eller hvor ting var på hjemmet. I tillegg forteller hun at de manglet utstyr til å utføre pleiejobben.

– Vi hadde én temperaturmåler som ble brukt på både friske og smittede beboere. En av dagene hadde vi heller ikke nok frakker, så vi hadde ikke mulighet til bytte mellom hvert rom, forteller hun.

Daglig minnet de ansatte hverandre på at de måtte ringe alle pårørende, men Stine forteller at hun aldri fikk tid.

– Jeg snakket med en pårørende som var bekymret for at telefonen til moren hennes ikke hadde vært på på flere dager. Vi hadde jo ikke tid til å lade telefonene til beboerne, så de ble jo bare liggende der uten batteri, sier hun.

BAKTE: Moren til Stine bakte til beboerne. Foto: Privat

Selv om Stine ble forferdet over arbeidsforholdene og hvordan pasientene hadde det, var sykehjemmet så underbemannet at hun ikke rakk å tenke på annet enn beboernes behov.

Hun forteller at hun følte seg utilstrekkelig.

– Moren min bakte brød som jeg tok med til avdelingen. Det betyr ikke mye i sånn situasjon, men jeg måtte bare gjøre noe, sier hun.

Kvinne sov i egen avføring

Synet som møtte henne torsdag morgen da hun kom på jobb, kommer hun aldri til å glemme.

Hun forteller at en eldre kvinne satt oppreist i sengen og sov i sin egen avføring. Hun hadde fortsatt på seg brillene og gårsdagens middagsmat stod på et brett ved siden av sengen.

– Jeg ble bare stående i sjokk og se på henne. Så begynte jeg å gråte, forteller Stine.

Hun forteller at kvinnen heller ikke hadde dyne over seg og at huden var iskald. Hun hadde også et brudd og skal ha vært i store smerter.

Stine sier at hun forsøkte å kalle på hjelp fra de andre pleierne for å få hjelp til å snu kvinnen, men at ingen kom når hun trengte det heller.

Hun anslår at kvinnen ikke kan ha fått tilsyn siden forrige ettermiddag i 16-tiden.

Når Stine jobbet dagvakt forteller hun at de som regel var tre eller fire ansatte. På kvelden fikk hun høre at bemanningen ble redusert til to.

Kom med kaffe og kake

Noen timer senere torsdag, forteller Stine at institusjonssjefen kom ned brus og sjokolade til de ansatte. Da rant det over for Stine.

– «Vi har ikke tid til å spise sjokolade, vi har jo ikke tid til å tisse eller spise mat! Folk ligger og lider! Vi trenger hjelp og flere ansatte!» forteller hun at hun sa.

Ifølge Stine ble institusjonssjefen stående paff og ordknapp, mens hun hastet videre til beboerne.

– Jeg burde kanskje aldri sagt det, men det var uverdige forhold og jeg var så frustrert. Jeg klarte ikke slutte å tenke på den stakkars kvinnen, forteller hun.

Etter jobb gikk hun hjem og gråt. I etterkant forteller hun at tårene blitt erstattet med sinne.

– Jeg blir rasende. Jeg trodde ikke at sånt kunne skje i Norge. Jeg klarer heller ikke slutte å tenke på «hva om det hadde vært moren min», sier hun.

Satt isolert uten kontakt

Stine opplever at hjelpen beboerne fikk den uken hun var der, var begrenset til det helt nødvendige.

– Det gjør noe med et menneske å sitte alene på rommet sitt hele dagen hvor den eneste menneskelige kontakten med pleiere som leverer medisiner og mat, og så løper videre. Flere fortalte at de ikke hadde noe å stå opp til lenger, sier hun.

Stine forteller også at flere av beboerne lurte på om det ikke var noen som bare kunne snakke litt med dem eller være litt hos dem.

– Å ikke ha tid til det var jævlig, sier hun.

På fredag forteller Stine at hun ble igjen på overtid for å holde en av de mannlige beboerne i hånden for at han ikke skulle være redd og alene inn i det siste. Mannen døde på sykehjemmet natt til søndag. Torsdag mistet ytterligere en beboer livet.

Mistet vaktene

Da søndagen kom og ingenting hadde blitt bedre, så ikke Stine en annen utvei enn å prøve å varsle avdelingslederen om forholdene.

Hun forteller at hun ringte og klagde på at samme termometeret ble brukt på både friske og syke beboere. I tillegg satte hun spørsmål ved hvorfor de ikke klarte å skaffe flere folk.

– Vi kan ikke jobbe sånn her, forteller hun at hun sa.

Mandag forteller Stine at hun våknet hun opp til en mail fra vikarbyrået, som sa at vaktene hennes det påfølgende uken hadde falt bort.

Stine forteller at hun ringte avdelingslederen for å spørre om de plutselig ikke hadde behov lenger. Hun hadde jo fått en mail fra sykehjemmet torsdag om at de var fornøyde med jobben hun gjorde og at de ønsket hjelp en uke til.

– Jeg hadde jo fått flere vakter og det var jo helt kaos da jeg jobbet søndag, så jeg ville spørre om hva som hadde forandret seg. Avdelingslederen sa bare «Du er ikke ønsket her», så la hun på, forteller Stine.

Hektisk og kaotisk

Ifølge kommuneoverlegen i Lillestrøm ble det første smittetilfellet oppdaget ved sykehjemmet den 6. november, viser et dokument TV 2 har fått innsyn i.

Elleve av 22 beboere har blitt bekreftet smittet. I tillegg har ti ansatte testet positivt. To av de smittede beboerne har dødd med korona.

Helene Hallingstorp, som er kommunalsjef for helsehus og institusjon, uttaler seg på vegne av sykehjemmet.

– Det er kjempeleit at vikaren har denne erfaringen og jeg skjønner at man kan få sjokk. Samtidig tror jeg nok at hun hadde litt høye forventninger til hva vi kan få til under en sånn situasjon. Det ble veldig hektisk og kaotisk, og det er vanskelig å unngå, sier Hallingstorp.

Hun forteller at to tredjedeler av de faste ansatte plutselig måtte ut i karantene da smitten ble oppdaget, og at det var krevende for sykehjemmet å hente inn nok kompetanse og vikarer. Hun mener det er vanskelig for de ansatte å gi beboerne samme pleiestandard under en krise som i en normalsituasjon.

– Det var unntakstilstand, og da er vi nødt til å velge hva vi skal prioritere slik at vi kan sikre det helt nødvendige. Det er årsaken til at beboerne ikke har blitt dusjet like ofte eller at de ansatte ikke har tid til å være like mye hos beboerne. Personalet har en vanskelig oppgave nå og gjør en kjempejobb i denne situasjonen, sier kommunalsjefen.

Har ikke registrert avvik

Sykehjemmet mener derimot at det ikke har vært hendelser under smitteutbruddet som har fått alvorlige konsekvenser for beboerne. De har heller ikke registrert avvik.

Hallingstorp avviser at kvinnen som Stine fant torsdag morgen ikke hadde fått tilsyn, men sier at både kvelds- og nattevakt skal ha sett til beboeren.

PÅ VEGNE: Helene Hallingstorp er kommunalsjef for helsehus og institusjon i Lillestrøm kommune og uttaler seg på vegne av sykehjemmet. Foto: Privat

Ifølge Stine fikk hun aldri tilgang til hverken avvikssystem eller til å journalføre under uken hun jobbet. Hallingstorp forteller at det ikke er vanlig å gi vikarer tilgang til å registrere avvik, men alle skal journalføre.

– Det er lang tid å gå uten å ha tilgang til journalene. Jeg vet at de jobbet med å gi vikarene fortløpende tilgang, og det tar jo også tid å lære opp vikarer i journalsystemet, men jeg vet ikke hvorfor det ikke har skjedd i dette tilfellet, sier hun.

«Taklet ikke presset»

Kommunalsjefen bekrefter at Stine og flere andre ansatte sa ifra til ledelsen om at de var bekymret for at det var for få ansatte på jobb. Hun mener derimot at bekymringen ble tatt på alvor og fulgt opp, og at det ble fortløpende skaffet personale.

Stine mener at hun mistet vaktene som følge av at hun slo alarm om beboernes sikkerhet. Det sier Hallingstorp at ikke er tilfelle.

– Tilbakemeldingen til meg er at hun mistet vaktene fordi sykehjemmet ikke opplevde at hun taklet presset, sier hun.

– Hvordan tror du pårørende hadde reagert om de hadde vært på sykehuset i samme periode?

– De hadde nok reagert på samme måten. Beboerne er i en sårbar situasjon og trenger hjelp til alt. Situasjoner som kan oppleves uverdig kan oppstå og for utenforstående som ikke er vant til det, er det naturlig å reagere, sier hun.

– Dere mener man må regne med kaos under et smitteutbrudd. Mener dere at dere ikke burde gjort noe annerledes?

– Det er alltid noe som kan bli gjort annerledes når man ser tilbake. Samtidig så tror jeg aldri man kan være helt forberedt når det først skjer et smitteutbrudd, sier hun.

Hverken kommuneoverlegen, sykehjemmet eller ordfører har besvart TV 2 sine henvendelser i denne saken.

SMITTE: Det første smittetilfellet ved Stalsberg bo- og behandlingssenter ble oppdaget 6. november. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Bedt om å ikke snakke

TV 2 har snakket med en annen helsearbeider som har jobbet på hjemmet samtidig som Stine. Vedkommende beskriver også situasjonen på hjemmet som kaotisk. Personen uttrykte særlig bekymring for lav bemanning og at det i hovedsak var vikarer på vakt uten kjennskap til stedet eller beboerne.

Ifølge vedkommende ble ansatte bedt om å ikke snakke om smitteutbruddet da de første tilfellene ble oppdaget. Vedkommende forteller at det tok mange dager før pårørende ble varslet om smitten.

– Jeg synes det er forferdelig overfor de pårørende, sier vedkommende til TV 2.

Den ansatte har også bedt om å få være anonym i denne saken i frykt for å miste jobben.

50 bekymringsmeldinger

– Umiddelbart uten å ta stilling til innholdet konkret i en enkeltsak, er det alvorlig det som blir beskrevet, sier Kai Øivind Brenden, som er andre nestleder Norsk Sykepleierforbund.

– Generelt har ikke bare sykepleiere og helsepleiere en rett, men også en plikt til å melde fra dersom de opplever kritikkverdige forhold. Så det er viktig dersom man opplever slike ting at det blir sagt ifra, sier han.

Brenden forteller at de har mottatt cirka 50 bekymringsmeldinger fra helsearbeidere knyttet til sykehjem under pandemien.

– Det er litt høyere enn vanlig, men det som er utpreget nå er hvordan de opplever situasjonen under korona, med isolasjon og ivaretakelse av smittevern. Beboerne føler seg isolerte, og helsepersonell gjør det de kan for å hindre det. Men bemanningen er lav på veldig mange sykehjem, så det gjør at det er en ganske uhåndterlig oppgave, sier han.

Norsk Sykepleierforbund er klare på at de anbefaler at man starter med å gi alle i deltidsstilling heltid.

– Både for å sikre nok bemanning, og for å sikre at man unngår at personell går mellom avdelinger og på den måten drar med seg smitte, sier Brenden.

SI FRA: Norsk Sykepleierforbund oppfordrer alle i helsesektoren til å varsle dersom de opplever kritikkverdige forhold. Foto: Per Haugen / TV 2

For beboerne

Til tross for at sykehjemmet avviser at Stine mistet vaktene fordi hun sa ifra, men ikke hun i tvil.

– Jeg skjønte jo at jeg ikke kom til å bli superpopulær når jeg sa ifra, men det kan ikke gå på bekostning av pasientsikkerheten. Det er noens far og mor og noens bestemor og bestefar. Jeg sa ifra fordi jeg bryr meg om pasientene mine, og det likte de ikke, sier hun.

Stine forteller at hun fikk beskjed av hjemmet i etterkant om at hun ikke fikk gå til pressen med det hun hadde opplevd.

