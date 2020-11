Hardt ut mot NRK: – Fri fantasi fra ende til annen

Søndag 25. oktober hadde NRKs store dramasatsning «Atlantic Crossing» premiere.

Ifølge en pressemelding kanalen sendte ut i forkant av premieren er serien inspirerte av historien om kronprinsesse Märtha og hennes flukt til USA under 2. verdenskrig.

«I USA utvikler det seg et nært vennskap mellom kronprinsessen og president Franklin D. Roosevelt. På et tidspunkt da de allierte desperat trenger USAs hjelp i kampen mot Hitler, griper kronprinsessen sjansen til å påvirke landets president», skriver NRK.

Hovedrollene spilles av norske Tobias Santelmann og svenske Sofia Helin.

Massiv kritikk

Men statskanalens storsatsning med et budsjett på minst 157 millioner kroner har måttet tåle mye kritikk. Flere beskylder NRK for å drive med historieforfalskning.

En av disse er forfatter og kongebiograf Tor Bomann-Larsen. Etter å ha mottatt flere klager, ble «Atlantic Crossing» diskutert i årets siste møte i Kringkastingsrådet.

Bomann-Larsen var én av de som holdt et innlegg.

– Det jeg reagerer på er den dobbeltkommunikasjonen NRK og serieskaperne har drevet på med, hvor de hele tiden sier at dette er basert og bygger på et historisk grunnlag, mens det i virkeligheten er en fantastisk fortelling om hvordan Norges kronprinsesse griper anledningen til å påvirke presidenten i USA til å støtte de allierte og kampen mot Hitler i et viktig historisk øyeblikk, sier han til TV 2.

– Fjernt

Forfatteren mener at dette er langt i fra fakta.

– De hevder at hun har påvirket verdenskrigens kurs, og det er så fjernt fra virkelighetens historie at da må man aldri snakke om fakta, sier han.

Bomann-Larsen går hardt ut mot NRK, og mener de har gjort flere feil.

– Det som er feil er at de går inn i verdenshistoriske hendelser og lanserer en helt ny fortolkning og en ny hovedperson, samtidig som de påpeker at dette ligger tett opp mot fakta. Da villeder de seerne og skaper en falsk historiefortelling. NRK har stor autoritet, og folk tror på det de ser, sier han.

– Fake news

Han er klar på at NRK kunne unngått kritikken ved å gjøre et enkelt grep.

– De kunne sagt at dette var fri fantasi fra ende til annen, da kunne vi ikke kritisert dem, sier forfatteren.

Bomann-Larsen sammenligner det NRK holder på med, som «fake news».

– Jeg synes det er veldig problematisk, fordi vi har problemer med «fake news». Vi trenger en forståelse av hva som er historisk sannhet, sier han.

Problemet med at for mye av historien er mannens historie blir ikke mindre av at vi dikter opp kvinnehistorie. Hold dere til argumentet om fiksjon er fiksjon og putt inn en "dette er IKKE en dokumentar (...)" i begynnelsen av hver episode. #kringkastingsrådet #AtlanticCrossing https://t.co/6sgearRk8B — Silje Thorkildsen (@siljet) November 25, 2020

Serien har også måttet tåle kritikk på sosiale medier. På Twitter skriver Eli Solvang følgende:

«Hvis en serie skal «bygge på virkelige hendelser», hvorfor da endre en av de VIKTIGSTE hendelsene under WW2 til det ugjenkjennelige? Da burde man heller vri på mindre viktige ting, og la det vesentligste være så riktig som mulig.»

– Litt uventet

Dramasjef i NRK, Ivar Køhn, sier til TV 2 at det ikke er uventet at serien får kritikk.

– Det er vanlig for et historisk drama. Det som har vært litt uventet er at det av noen oppleves som vi har fremstilt det som en sannhet og ikke en fiksjon. Det er noe vi må gå i oss selv på, og sjekke om vi kunne gjort noe annerledes, sier han.

Køhn mener NRK hele tiden har signalisert at det kun er inspirert av sanne hendelser, men at serien er fiksjon.

– Det er en utfordring å ha riktig kontakt med publikum og sørge for at de ser en serie med riktig briller. Om publikum ser en humor-serie med dramabriller blir det feil. Vi må sørge for at de ser det med humor-briller når det er humor og motsatt, sier dramasjefen.

– Så du tenker ikke det er noe galt med serien i seg selv?

– Serien må ha den friheten den har til å være fiksjonell. Det opplever jeg at Kringkastingsrådet støttet oss på. Men der det var kritikk av hvordan dette ble kommunisert ut til publikum, sier Køhn.