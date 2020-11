Ber om strengere regler etter koronautbruddet

Sparta fikk på tirsdag sjokkbeskjeden om at hele 14 spillere og støtteapparat i tilknytning til laget er smittet av Covid-19.

- Flere jeg har pratet med i dag har feber, smerter i nakke, rygg og generelle influensasymptomer mens rundt åtte spillere ikke opplever symptomer, sier medisinsk ansvarlig i Sparta, Ørjan Kittilsen.

- Det er som fryktet og det viser jo hvor sårbar man er når man får smitte inn i et lag, sier generalsekretær i hockeyforbundet, Ottar Eide.

Eide mener det er viktigere enn noen gang at klubbene og spillerne agerer så fort man ser antydning til symptomer.

- Jeg er ikke noen smitteekspert, men det handler om hvordan man agerer når man oppdager symptomer. Det handler om hvilket tidspunkt man bør ta ut spillere når de føler seg uvel. Man må ha en høy grad av aksjon hvis man ser tegn til symptomer.

– Hva tenker du om håndteringen til Sparta?

- Jeg sier ikke at Sparta har gjort noen feil her, men jeg snakker på generelt grunnlag. Det som er veldig overraskende er at det er så mange så raskt. Så er det nok en kombinasjon av skolemiljø og idrettsmiljø. I ishockeyklubbene er de ikke i stand til å jobbe i så isolerte kohorter som for eksempel landslagene, sier Eide.

Kom fra skole

Deler av smitten i Sparta har man klart å spore tilbake til den videregående skolen i Sarpsborg. St.Olav videregående, hvor flere av Spartas juniorspillere går. Skolen er nå kategorisert som rød sone og all undervisning foregår digitalt.

- Fotballen er mye større og har nok fastere treningsgrupper. Hockeyen er vant til å hente opp juniorspillere i større grad da de ikke har store nok tropper. I tillegg er det langt flere spillere som jobber eller går på skole ved siden av. Det skaper større rom for å bli smittet. Se til OBOS-ligaen som også nå opplever en del smitte. De er nok litt likere oss.

Men i motsetning til ishockey har fotballen hatt et tydeligere regelverk når det kommer til flytting av spillere mellom lag.

Fotballens retningslinjer sier:

Dersom en spiller tas inn i en spillertropp som er en del av toppfotballen, skal spilleren holde seg isolert i 48 timer før han/hun kan trene og spille med sin nye gruppe. Personen må deretter være i sin nye gruppe i minst 14 dager før en ny justering kan gjøres.

Ishockeyen har bare kommet med en sterk anbefaling til sine klubber om å ikke flytte spillere mellom lag.

– Hvorfor har ikke hockeyen vært like tydelige som fotballen i sitt regelverk?

- Jeg tenker at man må gjøre en ny vurdering rundt det. Det er nok ikke mange tilfeller hvor det har skjedd da retningslinjene har frarådet det, men det har skjedd i ulike klubber. Spørsmålet er om vi rett og slett vi må inn og regulerer regelverket da klubbene ikke har gjort det selv i tilstrekkelig grad. Håndballen har for eksempel en fire dagers karantene ved flytting mellom lag og har gode erfaringer med det. Nå vurdere vi å innføre lik regel selv, men jeg understreker at det ikke er bestemt ennå.

Vil ha innstramning

TV 2s hockeyekspert, Jesper Hoel mener det nå er på tide at hockeyforbundet strammer inn regelverket.

- De burde stramme inn regelverket. Selv om det er ideelt å flytte spillere ved behov må smittevernet komme først denne sesongen. En karantenetid ved flytting av spillere mellom lag er fornuftig. Alle i samfunnet jobber med å minimere kontakten, det må også hockeyen gjøre.

Den tidligere Vålerenga- og MS-spilleren mener også at klubbene må teste spillerne sine hyppigere og i mer ordnede former.

- Jeg mener det hadde vært fornuftig å få inn en mye mer regelmessig testing av spillerne. Klubbene som arbeidsgiver må ta det ansvaret og i ytterste konsekvens må forbundet pålegge klubbene å gjøre det. Kanskje også stille med støtte da det er kostbart.

Som følge av de positive testene i Sparta sitter både Sarpsborg-spillerne og Manglerud Star, som de møtte i kamp forrige torsdag i karantene. Totalt seks kamper er utsatt.

MS har testet sine spillere og venter fortsatt på alle resultater. Da TV 2 var i kontakt med de onsdag ettermiddag hadde bare fem spillere fått svar. Alle var da negative.

- Akkurat nå er det håndterbart og vi kommer til å være ajour ved utgangen av kalenderåret med omramming av de kampene som er utsatt. Utfordringen er at klubbene har et veldig tett program mot slutten av sesongen. Det er ikke forsvarlig å spille mer enn tre kamper i uka. Det er heller ikke istid til det. Da kan løsningen bli å avkorte seriespillet eller sluttspillet, sier Ottar Eide.

Ny kamp kan bli utsatt

Sparta skulle etter planen være ferdig med sin karanteneperiode 30.november, men nye beskjeder fra kommuneoverlegen i Sarpsborg tyder på at noen av spillerne må holde seg isolert lenger. Da spøker det for den planlagte kampen mot Lillehammer, 3.desember.

- Spillerne som er symptomfrie, det er åtte spillere det gjelder, må etter det vi nå har fått informasjon om være i karantene fra den dagen de ble testet og ti dager frem i tid. De fleste spillerne ble testet på mandag. Da betyr det at karantenetiden for disse er utsatt frem til kampdagen, 3.desember. Det seier seg selv at det vil bli vanskelig å få spilt den kampen, sier Spartas Ørjan Kittilsen.

– Når kan et lag utsette kamper uten å tape poengene?

- De kan få utsatt kampen uten å miste poengene dersom de har fem spillere eller flere som er syke, bekrefter Ottar Eide.

Tror sesongen påvirkes

Jesper Hoel mener sannsynligheten for at sesongen vil kunne spilles som normalt er liten.

- Jeg er ingen smitteekspert, men det er en stor risiko for at det vil dukke opp flere tilfeller og det vil få konsekvenser for seriespill eller sluttspill. Jeg tror ikke vi skal bli overrasket om det skjer.

Hockeyforbundet holder nå pusten. De har ikke råd til veldig mange utsettelser av kamper før det går utover serien eller sluttspillet.

- Dette er en vanskelig situasjon. Vi visste det ville komme, noe annet hadde vært rart. Vi har vært veldig glad for å spille hver runde. Håper det ikke eskalerer videre.