Lagerbäck: – Kanskje de var naive

Landslagssjef Lars Lagerbäck reagerte kraftig på lekkasjene til media etter de heftige diskusjonene han hadde med Alexander Sørloth etter playoff-tapet mot Serbia forrige måned.

På årsmøtet for Norske sportsjournalisters forbund utdypet svensken kritikken.

– En slik sak som handler om A-lagsgruppen er noe vi måtte bruke mye tid på. En slik hendelser kan påvirke laget og skape usikkerhet og mye mistenksomhet. For vi har vært opptatt av at i gruppen kan vi prate om alt, sa Lagerbäck under møtet.

– Saken her var basert på anonyme kilder, men manglet en del fakta. Den la opp til tolkning og spekulasjon, og skaper ikke rett bilde av hva som egentlig hendte. Den vinklingen VG og andre senere hoppet på stemmer ikke helt med det som skjedde i virkeligheten, sier han.

– Uprofesjonelt

Svensken vil imidlertid ikke jakte på de anonyme kildene.

– Jeg har stor respekt for anonyme kilder og vil ikke prøve å finne ut hvem de er. Men jeg synes dette var uprofesjonelt. Det er viktig med kildegranskning og hvordan det tolkes. Det har vi sett i Sverige i forbindelse med #metoo, hvor anonyme kilder har blitt slått stort opp, og det har ført til selvmord, mente han.

– Ble du overrasket over at det som skjedde etter Serbia-kampen ble en sak?

– Jeg pleier å si at etter alle mine år i denne virksomheten, så er det ingenting som overrasker meg. Men jeg ble forbauset over at noen sitter og deler slike saker. Hendelsesforløpet stemmer, men ikke hva som virkelig skjedde med tanke på hva som ble sagt og ikke sagt. Vi driver jo med en elitevirksomhet, og uten de sterkeste personlighetene når vi ikke et sluttspill heller. Men det forundret meg at noen ville snakke så mye. Kanskje de har vært naive, og ikke innsett at gruppen forstyrres av en slik sak. For meg personlig yrkesmessig var det ikke et problem. Men dette var noe som kunne skade det miljøet vi jobbet i, svarte han.

– Om det var noen av spillerne som stod for lekkasjene, så er det helt klart negativt, slo han fast.

– Flere som mener noe her

72-åringen er ikke i tvil om hva som skiller sportspressen i Norge fra Island og Sverige.

– Det er en annen kultur, tror jeg. Det som skiller mest er at her i Norge så er det mange som jobber i media med fotballen som er ute og synser og mener og tenker, uten å kjenne til bakgrunnen helt, konstaterte han.

Lagerbäck får nemlig med seg det meste som skrives om landslaget i media.

– Jeg skummer media for det som handler om landslaget. For det påvirker spillerne både bevisst og ubevisst. Derfor er det viktig for meg å vite. Men sosiale medier bestemte jeg meg tidlig for å ikke være inne på, oppsummerte han.