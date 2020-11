Skulle redde kamerat fra juling – får 20.000 kroner i korona-bot

Karantenbruddet skjedde i april i år, ifølge dommen fra Oslo tingrett. På det tidspunktet bodde den unge mannen i en bolig sammen med et familiemedlem som hadde fått påvist koronasmitte.

Overfor politiet forklarte den tiltalte mannen at han hadde vært i kontakt med helsevesenet vedrørende familiemedlemmets sykdom. Da ble han også informert om at han skulle holde seg inne og bare kunne gå ut for å handle varer, ifølge dommen.

Derfor mener retten at mannen forsto at han var i karantene.

Den 17. april, mens han var i karatene, var imidlertid mannen innblandet i en krangel på Grønland torg, der overvåkningsbildene viser at han tok tak i minst én person. Dermed hadde han nærkontakt med denne personen.

Han var også sammen med flere andre personer.

I retten forklarte tiltalte, som nektet straffskyld, at kontakten skyldtes at han skulle beskytte en han kjenner mot å få juling.

Dommerne mener imidlertid ikke at det holder til å frifinne ham. Retten viser til at han at han kunne ha hjulpet kameraten sin på andre måter.

«Han har forklart at han kjente de som ville angripe personen han beskyttet, og at han snakket de andre fra det. Fysisk kontakt var i så fall ikke nødvendig», heter det i dommen.

Retten synes også det er rart at tiltalte mente at han måtte reise helt til Grønland for å handle for det smittede familiemedlemmet ettersom det finnes en hel rekke butikker som ligger nærmere hjemmet hans.

Mannen fikk først et forelegg på 20.000 som han nektet å godta. Dermed havnet saken i Oslo tingrett, der aktor la ned påstand om bot på 23.000 kroner, alternativt fengsel i 18 dager.

Oslo tingrett mener imidlertid at han skal idømmes en bot på 20.000 kroner, alternativt fengsel i 15 dager dersom han ikke er i stand til å betale boten.

Det er ukjent om domfelte vil anke saken.