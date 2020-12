Statsministerkandidaten

Hvis Kantars desembermåling for TV 2 hadde vært stortingsvalg, ville Trygve Slagsvold Vedum overtatt nøkkelen til Statsministerens kontor. Det ville vært naturstridig å gi bort den posisjonen til han som ville vært et slikt valgs aller største taper, og leder for et mindre parti enn hans, Jonas Gahr Støre.

Det eneste som kan stoppe spekulasjonene om hvem som blir statsminister ved rødgrønn valgseier, Sp-Trygve eller Ap-Jonas, er en avklaring fra Senterpartiet selv, eller at Arbeiderpartiet rykker kraftig i fra på målingene. Det er ingenting som tyder på at noen av delene vil skje med det første.

Det begynner å bli litt krampaktig nå. Senterpartiet er i ferd med å stabilisere på omtrent samme nivå som Ap. Gjentatte ganger er Trygve Slagsvold Vedum spurt av oss i mediene om han sikter seg inn på Statsministerens kontor. Det er et relevant spørsmål. Men like mange ganger har han forsøkt å sjarmere seg vekk fra et klart svar, med et smil og en standardfrase om at han er opptatt av sakene, ikke posisjonene. Det holder ikke i lengden.

Aslak M. Eriksrud, kommentator TV 2 Nyhetene Foto: Espen Solli

Vi så en lignende situasjon før sist lokalvalg i Oslo. MDG lå en periode an til å kunne bli større enn Ap. Spørsmålet om de ville ta byrådsleder-jobben fra Aps Raymond Johansen ble reist. Naturlig nok. Det tok derimot ikke lang tid før MDG avklarte at Johansen også var deres byrådslederkandidat, uansett. På den måten stanset de det som kunne blitt et kraftig personfokus på hvem som er best til å lede Oslo, Raymond Johansen (Ap) eller Lan Marie Berg (MDG). MDG fikk med det rettet fokuset over på sakene. De gjorde et svært godt valg, selv om Ap ble litt større.

Hvis Vedum er så inderlig opptatt av «sakene», i motsetning til «posisjonene», kan han bare avklare at han stiller seg bak Jonas Gahr Støre som statsministerkandidat. Det gjør han selvsagt ikke.

For Senterpartiet er ikke MDG. Trygve Slagsvold Vedum er ikke Lan Marie Berg. Han leder et parti som mer enn noen andre har tradisjon for at gjennomslag for de politiske sakene går gjennom posisjonene.

Partiet er beryktet for å hestehandle seg frem til ordførerverv når det forhandles om politikk og posisjoner etter et kommunevalg. Snakk med lokalpolitikere rundt omkring i landet om hva som var viktigst for Sp av ordførerkjedet eller gjennomslag i saker, så vil nok ordførerkjedet gå av med klar seier. Ikke fordi Sps politikere er mer forfengelige enn andre. Men fordi posisjoner gir makt. Og makt gir gjennomslag for saker.

En rekke av partiets frittalende profiler i Nord-Norge har allerede tatt bladet fra munnen og slått fast at Trygve Slagsvold Vedum er deres statsministerkandidat. Men for dem er det helt åpenbart at Sp bør kreve at Vedum blir statsminister om det er rødgrønt flertall, og om Ap og Sp er jevnstore etter neste valg.

De erkjente de at de brøt med partiets interne strategi, som åpenbart er å styre unna det spørsmålet. For uansett om han svarer ja eller nei, har det en risiko for partiet:

Hvis han sier at han er statsministerkandidat , blir det ikke like lett å flire bort vanskelige spørsmål, særlig ikke hvis du står i en duell om hvem som er best egnet til å lede landet gjennom nye krisetider. Han vil dessuten i større grad enn nå utkjempe to slag samtidig. Ett slag mot den sittende statsminister Ernas Solberg, og ett slag på rødgrønn side. For det vil også bli et voldsomt personfokus om hvem som er best egnet av Vedum og Støre. Det kan ødelegge for hele rødgrønn side om det er tvil om hvem som blir statsminister hvis de vinner.

, blir det ikke like lett å flire bort vanskelige spørsmål, særlig ikke hvis du står i en duell om hvem som er best egnet til å lede landet gjennom nye krisetider. Han vil dessuten i større grad enn nå utkjempe to slag samtidig. Ett slag mot den sittende statsminister Ernas Solberg, og ett slag på rødgrønn side. For det vil også bli et voldsomt personfokus om hvem som er best egnet av Vedum og Støre. Det kan ødelegge for hele rødgrønn side om det er tvil om hvem som blir statsminister hvis de vinner. Hvis han avviser at han er statsministerkandidat og peker på Støre som felles kandidat for de rødgrønne, kan nok det oppfattes som passivt og svakt av partiets nye velgere. Han vil dessuten gi fra seg et verdifullt forhandlingskort. Vedums folkelige engasjement og personlige egenskaper er en viktig årsak til at mange nye velgere valfarter til partiet i hopetall, ikke minst tidligere Ap-velgere. Hvis Vedums svar til dem er at han ikke vil ta statsministerjobben om Sp blir jevnstort med Ap, kan nok flere av dem like gjerne rusle tilbake til Ap, eventuelt sette seg på gjerdet. Dette er tross alt velgere som ønsker regjeringsskifte, men som har forlatt Støre.

Men hvis Vedum fortsetter å vike unna spørsmål om han kan tenke seg å bli landets neste statsminister, kan han fort fremstå som feig og uten ambisjoner. Han må gjerne fortsette å flire det bort, men så lenge han ikke gir et klart svar, bør alle andre se på han som det han er, nemlig Senterpartiets statsministerkandidat.