Drømmemøte venter Molde: - Det hadde ikke vært noe problem å selge 40 000 billetter

Et oppgjør mellom Molde og Arsenal ville normalt sett resultert i en fotballfest av den sjeldne sort i Molde by, men dagen før dagen merkes det knapt at stjernegalleriet til Arsenal er i byen.

– Det er jo litt trist og vemodig, for det går en stund mellom hver gang et lag fra Norge kan invitere til en slik fest. Jeg skulle av hele mitt hjerte ønske at stadion var fullsatt og at vi kunne glede det som var av Molde-supportere, sier Molde-trener Erling Moe.

Den nye korona-hverdagen har gjort at fotballen lever etter svært strenge restriksjoner. Arsenal-spillerne hentes omtrent ved flydøren, kjøres til inngangen på hotellet og er i bunn og grunn helt isolert gjennom hele sitt Molde-opphold. De får knapt sett byen Molde.



Også i gatene i Molde er det stille.



Til kampen torsdag er det bare 600 heldige som har fått billett. Interessen har vært så stor, både fra Molde- og Arsenal-fans at klubben har besluttet å kreve identifisering av tilskuerne som skal inn på kampen, blant annet for å unngå svartebørssalg.

– Jeg snakket med en markedsavdelingen. Han mente det ikke ville være noe problem å selge 40 000 billetter. Det var sånt et påtrykk etter de 600 billettene, sier Erling Moe.

Aker Stadion i Molde har plass til i overkant av 11.000 tilskuere.

– Vi kunne i hvert fall solgt tre fulle hus på Aker stadion. Det er jeg ikke i tvil om. Vi hadde kommet til å selge fryktelig mange billetter, sier Molde-direktør Ole Erik Stavrum.

Tror de kan ryste Arsenal

Molde har fått en meget god start på årets gruppespill i Europaligaen.

For selv om det ble et 1-4-tap mot Arsenal borte sist, har Molde allerede vunnet borte mot Dundalk og slått Rapid Wien på hjemmebane.

Molde har derfor festet grepet om gruppeavansementet i lag med torsdagens motstander fra London.

– Kall meg gjerne naiv, kall meg gjerne romantisk, men jeg mener faktisk at vi kan få med oss noe fra kampen, sier Erling Moe.

Magnus Wollf Eikrem påpeker at Molde er inne i en god stim.

– Sjansen er kanskje ikke så stor om du ser på odds og sånt, men hjemme har vi vært ekstremt gode i år. Vi har møtt mye gode lag og spilt jevnt. Jeg håper vi klarer å slippe oss løs og nyte øyeblikket i stedet for å grue oss, sier Molde-kapteinen.

Han mener det er en stor fordel at kampen spilles på kunstgress, men han tror ikke Molde får nevneverdig stor hjelp av at Arsenal enten tar lett på kampen eller slipper til noen reserver.

– Uansett hvilke spillere de slipper til, så er det vel landslagsspillere som tar plassen, sier han.

Men selv om det er David mot Goliat, og Molde-fansen attpåtil snytes for en skikkelig festaften på stadion: Molde-trener Erling Moe håper at hans disipler kan få fram smilet hos Molde-fansen.

– Klart det er synd at det er slik, men situasjonen er som den er. Så tror jeg at fotballen kan være med på å gi folk noe å glede seg over på en torsdag kveld eller en søndag kveld. Vi skal i alle fall gjøre det vi kan for å få opp varmen i sofaen torsdag, sier han.