Snøt nordmann for OL-gull. Nå er han sykkelbud

– Å få en olympisk mester på døra for å levere pizza må være helt nydelig. I tillegg får du med autograf og selfie på kjøpet. Det burde vært dyrere, humrer Piasecki til TV 2, som møter ham i leiligheten på Frogner i Oslo.

Det er gått åtte år siden den pensjonerte kårdefekteren ble London-OLs største norske overraskelse.

Den gang benket en drøy million seg foran TV-skjermen da 33-åringen ga fektesporten en dag i solen med sitt OL-sølv.

Piaseckis overmann het Ruben Limardo.

– Jeg føler all glede i verden. Jeg visualiserte hele konkurransen, og jeg visste at jeg kom til å vinne. Jeg beviste at folk fra Venezuela kan oppnå noe. Jeg deler seieren med hele folket, sa Limardo den gang.

HØYDEPUNKTET: Ruben Limardo feirer seieren over norske Bartosz Piasecki under OL-finalen i kårdefekting i 2012. Foto: Dmitry Lovetsky / AP

Satser fortsatt

I dag er den venezuelanske fektehelten sykkelbud i Polen, der han har holdt til de siste 20 årene.

– I år har jeg ingen inntekt, for alle konkurranser er avlyste. Jeg må ha en inntekt for å kunne livnære familien min. Derfor begynte jeg å jobbe for Uber, forklarer Limardo nå.

– For øyeblikket er målet mitt Tokyo, antagelig etterfulgt av Paris 2024, fortsetter han.

Piasecki føler med sin tidligere rival.

– Det er en sprek idrettsutøver, som nå får noen ekstra treningstimer utenom de ordinære treningstimene. Men det er selvfølgelig fryktelig synd at man kan komme til dette stadiet, der man må være sykkelbud i en OL-sesong, sier Piasecki.

Bartosz Piasecki viser fram bildet tatt på podiet etter finaletapet mot Ruben Limardo (i midten) i London-OL. Foto: Ole Magnus Storberget / TV 2

– Ruben har et sikkert et bra stipend fra Venezuela og sponsoravtaler som er resultatbasert. Når det da ikke blir konkurransesesong på grunn av nedstengning, så uteblir de midlene. Da må han ha en ekstrainntekt, og har funnet ut at sykkelbud er en fin greie, forklarer Piasecki videre.

For i motsetning til nordmannen, som la fektingen på hyllen i 2016, satser Limardo fortsatt for fullt.

Det neste store målet er Tokyo-OL til sommeren. Men der han før var fulltidsutøver, må han nå altså ty til uortodokse måter for å sørge for at satsningen går rundt.

– Det er kontraster. Tidligere har han konsentrert seg om fekting hele året, hele tiden. Jeg jobbet 50 prosent ved siden av for å få det til å gå rundt, men for han må det være en stor kontrast plutselig å måtte jobbe midt i en OL-sesong, sier Piasecki.

Ruben Limardo (t.v) og Bartosz Piasecki i duell under Oslo Cup i 2012. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB

Kjenner hverandre godt

Finaleduellantene fra London har møtt hverandre mange ganger opp igjennom.

– Ruben og jeg er nesten samme årgang og har konkurrert mot hverandre siden begge var juniorer. Han var hakket foran meg i alle år, verdens beste junior da vi konkurrerte sammen og hadde mye bedre seniorresultater enn jeg hadde, også før London-OL. Han var litt foran hele veien, og det var kanskje det som gjorde at han var litt foran på den viktigste dagen også.

Piasecki, som i dag jobber som mattelærer på WANG Toppidrett i Oslo, ser gjerne at sin gamle rival lykkes i nok et OL.

– Jeg må selvfølgelig ønske Ruben lykke til i de neste olympiske leker. Han begynner å dra på årene, så det kan jo være hans siste store mesterskap på den internasjonale scene. Lykke til!