Elleve Åsane-spillere koronasmittet

Etter testing mandag og tirsdag har ti nye Åsane-spillere fått påvist koronasmitte.

Dermed har hele elleve av lagets spillere nå fått påvist smitte den siste uken.

– Vårt fokus har vært å håndtere dette på en korrekt måte i henhold til de medisinske rådene vi får. Hele troppen ble satt i karantene sist fredag. I utgangspunktet vil spillerne være ute av karantenen ved utgangen av november, men alle som er syke må være i isolasjon i minst ti dager, sier daglig leder Gorm Natlandsmyr til asanefotball.no.

Foreløpig er kampen mot Jerv, som egentlig skulle vært spilt sist helg, utsatt. Oppgjøret mot Strømmen lørdag blir heller ikke spilt på oppsatt dato.

Klubbens neste berammede kamp skal etter planen gå 5. desember, dagen etter at de syke spillernes isolasjon er over. Den kan nå også være i fare.

– Liv og helse trumfer alt, så det er vårt hovedfokus. Så forsøker vi å drifte klubben som vanlig midt oppe i alt dette. Vi skal komme oss igjennom det, selv om julemåneden sannsynligvis blir svært spesiell, sier Natlandsmyr.

– Det er ikke sjokkerende



I tillegg kommer utfordringen med å skulle spille kamper etter sykdom og karantene.

– En ting er å sitte i karantene, en annen ting er å spille viktige kamper rett etter at man har vært syk. Det er ikke gitt at alle blir friske på minimal tid, slik at vi kan stille lag til neste serierunde. Spillerne må være symptomfrie i syv dager før de kan spille kamp igjen, sier trener Morten Røssland.

Ingen i trener- eller støtteapparatet er smittet, men de er også plassert i karantene.

NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn sier til NTB at de nye positive prøvene ikke kom overraskende.

– Vi har hatt dialog med klubb og leger, og dette har vi ventet på. Det er ikke sjokkerende. Vi var forberedt på at det skulle være så mange, sier han.

Ny spilleplan kommer

Fisketjønn opplyser videre at forbundet har tatt høyde for at det kunne komme flere meldinger om smittede Åsane-spillere i arbeidet som pågår med den reviderte spilleplanen for Obos-ligaen.

Den offentliggjøres etter planen onsdag ettermiddag. Fisketjønn vil ikke røpe noe av innholdet.

– Vi håper det går bra med alle, det er det viktigste. Vi håper alle kommer seg godt gjennom dette, sier NFF-toppen.

Åsane ligger på en sterk femteplass i 1. divisjon med 41 poeng. Tre runder før slutt kjemper klubben om å bli blant lagene som skal ut i opprykkskvalifisering til Eliteserien.

Artikkelen oppdateres!