Agnetesh: – Pippi har hjulpet meg i denne tiden

Agnete Husebye (24) er en av mange som under epidemien har mye alenetid, og hun kan ikke få skrytt nok av betydningen av sin nye bestevenn.

Mange kjenner på uønsket alenetid under koronakrisen.

Youtuber Agnete Husebye, bedre kjent som «Agnetesh», er en av disse. 24-åringen jobber mye hjemmefra og hadde nettopp flyttet alene, da epidemien slo inn.

Da bestemte hun seg for å gjøre noe hun hadde ønsket lenge.

Pippi ble ny bestevenn

– Jeg hadde lenge tenkt på det å skaffe meg hund. Da jeg flyttet alene tenkte jeg: «Nå har jeg alt, bortsett fra hund». Og da koronaen kom så syntes jeg at det var på tide, forteller Agnete til God morgen Norge.

SNILL HUND: Pippi oppførte seg eksemplarisk da han ble med mor Agnete til God morgen Norge. Foto: TV 2

Etter at hunden Pippi kom logrende inn i Agnetes liv, har hun ikke angret et sekund.

– Det eneste jeg gjorde i sommer var å være med Pippi. Det er mye jobb og mye opp om natten, men det har absolutt vært verdt det. Hun er veldig snill og grei.

En grunn til å stå opp om morgenen

Agnete synes det har vært en ekstra stor glede under korona-tiden.

– I disse dager har man ikke en stor grunn til å gå ut av huset. Det er litt hardere å stå opp på morgenen, men med Pippi, så må jeg jo det, sier hun, og legger til:

– Det har vært deilig å ha rutiner, og ha flere å passe på enn meg selv. Nå har jeg en jobb hver dag, jeg må passe på Pippi. Når hun spiser så spiser jeg, så jeg har fått gode rutiner som er veldig fine å ha nå.

Besøkshunder

Kathrine von Tangen fra foreningen «Dyrebar» støtter Agnete i at et kjæledyr kan bety mye for kropp og helse.

– Vi jobber med å bruke dyr som et verktøy for helsefremmende effekt, både fysisk og psykisk, sier Kathrine von Tangen, og fortsetter:

– Forskning viser at kjæledyr demper angst og depresjon, gir bedre søvn og lavere stressnivå. Bare det å være i nærheten av et dyr gir senket blodtrykk og lavere puls, og kos utløser lykkehormoner.

BESØKSVENN: Foreningen Dyrebar ønsker flere kjæledyr som besøksvenner. Foto: Privat

Ønsker flere besøksvenner

Foreningen Dyrebar har kjæledyr som besøksvenner på ulike helseinstitusjoner. Nå oppfordrer Kathrine von Tangen flere hundeeiere til å bli besøksvenner.

– Tidligere var vår største målgruppe institusjoner som gamlehjem, rehabiliteringssentre og barnevernsinstitusjoner, men nå er det økt etterspørsel etter besøkshunder, som skolehunder og terapihunder i private hjem.

For å bli besøksvenn må kjæledyret være trygg og snill, og Dyrebar hjelper til med å finne kjæledyr som er egnet.

– Dyrevelferd er viktig, også må de like å være tett og nære andre. Vi anbefaler et kurs man kan ta online, et teoretisk kunnskapskurs som forklarer hva det innebærer å være en besøksvenn, forteller Kathrine von Tangen.

HUNDEGLEDE: Pippi har også vært til stor glede for Agnetes familie og venner, som Victor Sotberg. Foto: Privat

En elsket hund

Agnete Husebye er ikke fremmed for at Pippi etter hvert kan bli en besøkshund, og Pippi er allerede veldig godt likt av alle hun omgås.

– Jeg føler at alle elsker Pippi!, sier Agnete.

– Pippi har vært veldig fin å ha, både for meg, familien min og vennene mine.