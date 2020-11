Mads Hansen om farens død: – Har ikke hatt noen sorgprosess

Mads Hansen (36) har en sammensatt karriere; han er tidligere fotballspiller i eliteserien. I 2018 ga han ut låta «Sommerkroppen». Nå jobber han i «Spårtsklubben» i VGTV. Samtidig er han programleder for «Farmen» på TV 2 og har i tillegg 469 000 følgere på Instagram.

I podcasten til VG-kollega Ida Fladen (34) forteller han åpent om hvordan han opplevde farens bortgang i 2019.

36-åringen sier at tristhet er en følelse han sjeldent kjenner på. Derfor er heller ikke gråting hverdagskost for VG-profilen. På spørsmål om når han sist gråt forteller han først om da de måtte avlive familiehunden i 2016. Så går samtalen over på da faren hans gikk bort i fjor.

Forberedt på det verste

Da det først ble klart at det var noe som ikke stemte i farens bryst, tenkte Hansen med en gang at det var en svulst.

– Det var ikke noen sånn rasjonell tankegang at «nå skal jeg tenke worst case» for å kanskje bli positivt overrasket, sier han og forklarer at det bare er sånn han er.

Hansen var på opptak sammen med Fladen da han fikk beskjed om at faren hadde kreft i spiserøret. Etter et kjapt googlesøk fikk han vite at 80 prosent av de som får den diagnosen dør innen to år.

– Der og da følte jeg at jeg fikk dødsdommen til faren min, sier han.

Vanskelig å se han syk

Han forteller at samtidig som han ville se faren sin, ble det også verre hver gang han så han - for da ble han minnet på hvor syk han var.

I tillegg til travle dager på jobb og en syk far, var samboeren hans også høygravid på dette tidspunktet. Hansen følte på at han helst burde vært flere steder på en gang.

Hansen forklarer at den vondeste tiden var i starten - før de visste at han skulle dø og hvor de for hver undersøkelse gikk og ventet på de dårlige nyhetene.

Følelsen av usikkerhet

Han forteller om spesielt én dag han husker godt, hvor han var på spillejobb med Vidar Villa samme dag som faren skulle på undersøkelse.

– Jeg visste at han skulle på undersøkelse klokka 12 den dagen. Jeg ringte opp og fikk ikke svar, jeg skulle snart på scenen, det hadde gått seks-sju timer og jeg tenkte «hva skjer nå. Det er en grunn til at de ikke ringer meg opp igjen nå».

Han forteller om følelsen av å ha den usikkerheten med seg på scenen da han skulle synge «Sommerkroppen», ta bilder med fans og skrive autografer samtidig som alt han klarte å tenke på var faren.

Har ikke hatt noen sorgprosess

Mads Hansen forklarer at han ikke har hatt noen sorgprosess etter farens død. Det er ikke noe han har utsatt med vilje, han har bare ikke hatt noe behov for å sette seg ned å sørge.

Fladen spør han om han føler at han har bearbeidet tapet og om han noen gang snakker med vennene sine om de vonde følelsene.

– Jeg snakker litt med kompiser. Selv om du sikkert er uenig, så har jeg ikke noe problem med å snakke om følelser. Det er bare ikke så mye å snakke om.

Han sier at han aldri har hatt en følelse av å trenge å snakke om noe som han ikke har klart å snakke om.