Ni døde beboere: Her ankommer FHI sykehjemmet

Kommuneoverlegen har bedt FHI om bistand for å vurdere smittesituasjonen på Villa Skaar Valstad sykehjem.

Alle de 23 beboerne på Villa Skaar Valstad i Eidsvoll kommune ble bekreftet smittet av korona på kort tid. Nå har ni av beboerne mistet livet og nesten hundre smittetilfeller knyttes til sykehjemmet.

Tirsdag opplyste kommuneoverlege Carl Magnus Jensen at kommunen har bedt om bistand fra Folkehelseinstituttet for å håndtere og vurdere smittesituasjonen. Onsdag morgen klokken 9 ankom flere representanter sykehjemmet sammen med kommuneoverlegen.

– Vi jobber intensivt for å få bukt med utbruddet på Valstad sykehjem, og vi håper at dagen i dag skal gi flere svar og angrepsvinkler for å komme utbruddet til livs og avslutte det, sier Jensen til TV 2 på vei inn.

De ble tatt imot av en person med smitteverndrakt i døra.

Stort utbrudd

– Alle beboerne ble smittet på hjemmet. Hvordan kunne dette skje?

– Viruset er veldig smittsomt. Selv om utbruddet ble oppdaget tidlig, var smitten allerede utbredt. Tjue personer ble bekreftet smittet på dag én av utbruddet den 4. november. Da er det naturlig å finne mange nye tilfeller etter bare noen dager. Det var nok dessverre slik at utbruddet var veldig stort da det ble avdekket, sier Nilsen.

13 beboere er fortsatt på sykehjemmet. Åtte av dem er friskmeldt, mens fem fortsatt er smittet.

– Ingen av de som fortsatt er smittet har alvorlige symptomer, opplyser kommuneoverlegen.

Lover rapport før helgen

I 11.30-tiden er Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen ferdig med den første befaringen.

– Vi har gått gjennom hvordan man håndterer smittevern på Valstad. Det er foreløpig ikke avdekket alvorlig ting som gjør at man må iverksette strakstiltak, sier Nilsen.

Han forteller at Folkehelseinstituttet har forspeilet en rapport med forbedringspotensialet til sykehjemmet før helgen.

Vurderer ikke anmeldelse

Tirsdag kom det frem at en vikar har varslet Helsetilsynet med bekymring over smittevernet. Vikaren reagerte etter sin første vakt, skriver VG.

Vikaren forteller at smittede personer gikk rundt som de ville, og brukte de samme badene som ikke-smittede. Varsleren mener de ansatte ikke hadde kontroll på hvor det var smittede og hvor det var ikke-smittede.

– Vurderer dere å politianmelde sykehjemmet for brudd på smittevernreglene?

– Det er ikke et virkemiddel jeg har tenkt på i det hele tatt. Det er naturlig å varsle helsetilsynet om en så alvorlig hendelse, men nå må vi jobbe med det akutte her, og avslutte dette utbruddet, sier han.

– Dette er først og fremst en stor personlig tragedie for de pårørende og de ansatte, sier kommuneoverlegen.