Dette lover Biden å gjøre de 100 første dagene

Den 6. november utropte TV 2 Joe Biden som vinner av det amerikanske presidentvalget. Nærmere tre uker etter har Donald Trump fortsatt ikke erkjent valgnederlaget.

Han har imidlertid gitt sin tillatelse til at Biden-administrasjonen offisielt kan starte overgangen til Det hvite hus. Mange mener dette er det nærmeste man kommer en erkjennelse av valgnederlaget fra den sittende presidenten.

– Har ikke snakket med Trump

Påtroppende president Joe Biden sier i sitt første lengre intervju etter valgseieren at han opplever innsatsen til Trump-adminstrasjonen som «oppriktig».

– De jobber allerede med å gi meg tilgang til presidentens daglige briefinger. Vi er i gang med å avtale møter med covid-teamet i Det hvite hus, ikke bare for å finne ut hvordan vi skal distribuere vaksinen og hvordan vaksineringen skal foregå. Jeg tror ikke vi kommer til å være så langt bak som vi trodde opprinnelig, sier Biden i intervjuet med NBC News.

Biden innrømmer at han ikke har snakket med Trump siden seieren var et faktum. Han understreker også at hans administrasjon ikke vil bli en tredje Obama-administrasjon.

– Vi står overfor en helt annerledes verden enn vi gjorde under Obama-Biden-administrasjonen. Trump har fullstendig endret verdensbildet. Det har blitt Amerika først, og Amerika alene, sier han.

Klare løfter

Den påtroppende presidenten kom også med noen klare løfter som han ønsker å gjennomføre i løpet av sine 100 første dager i Det hvite hus.

– Jeg vil fremme en innvandringsreform for senatet, og sørge for at 11 millioner papirløse mennesker får statsborgerskap i USA, sier Biden.

Demokraten understreker også at USA har en stor jobb å gjøre med klimakampen. Derfor har Biden utnevnt tidligere utenriksminister John Kerry som USAs spesialutsendelse for klima.

– Denne stillingen er ny, men jeg mener den er svært viktig. Den viser at vi tar klimaendringene på alvor, både for USA og for verden, sa Biden under en pressekonferanse tirsdag.

Vil ikke gjøre som Trump

Biden understrekte at klimaendringene er den aller viktigste utfordringen verden står foran i dag.

Avslutningsvis i intervjuet slår Biden ned spekulasjonene om at han vil etterforske Donald Trump når han inntar Det hvite hus.

– Jeg vil ikke gjøre som den sittende presidenten, å bruke justisdepartementet som mitt våpen for å insistere for at noe har skjedd, sier Biden.

– Mitt fokus ligger på å få amerikanerne tilbake til et sted hvor de kan ha litt sikkerhet og kunnskap om at de vil klare seg.