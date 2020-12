Så mange lever i Norges største kohort

– Her ser du sengene våre, vi bor ganske tett sammen, sier Gendra-Marleen Aasmaa og peker.

Rommet de fem jentene bor på er rundt 30 kvadrat, de innebygde sengene med forheng gir det eneste privatlivet de får.

I nabohuset bor guttene på samme måte.

– Det kan bli litt vel mye snorking, men ellers går det overraskende bra, sier Abdullah Farea.

Ga opp avstandsregler

I den vesle bygden Fjaler på Vestlandet ligger Røde Kors United World College.

På vei ut av et av klasserommene kaster to jenter seg rundt halsen på hverandre. Tenåringene går skulder mot skulder oppover veien - et høyst uvanlig syn i resten av landet.

SAMMEN: Avstandsreglene er ikke helt det samme på denne skolen. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

De 200 elevene danner nemlig Norges største kohort.

Da pandemien brøt ut klødde skoleledelsen seg i hodet: Elevene kommer fra over 90 nasjoner, som skaper problemer for inn- og utreise fra Norge.

– Vi har aldri vært borti noe lignende tidligere, sier Arne Osland, som er skolens utviklingsdirektør.

Det ble også umulig å overholde avstandsregler i småhusene der de bor. Dessuten er ungdommene langt hjemmefra, som kan være en påkjenning i seg selv. Mange er uten mulighet til å reise hjem i helger eller ferier.

Skolen bestemte seg derfor for å gi ungdommene så normale og sosiale liv som mulig - mot at de holder fysisk avstand til resten av verden.

SENGER: Gendra-Marleen Aasmaa og Raifa Riza fra Estland og Maldivene gjør lekser på sengen. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

– Når det er gått en stund og det ikke er noe smitte her i bygda, så kan vi etterhvert begynt å betrakte de som én stor husholdning. Det viktigste for oss er å passe på at de er adskilt fra omverdenen, sier Osland.

Nå handler alt om å holde smitten unna elevene. Tidligere fikk de dra på kjøpesenter, dra på utflukter i helgene eller besøke andre bygder, men det er det slutt på. Besøkene til skolen er skrenket inn til et minimum.

VAKKERT: Fordi skolen ligger skjermet til, klarer elevene å holde avstand til omverden. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

Men én ting ligner på resten av landet: det står flasker med håndsprit over alt.

– Nå som det ble strengere i Norge og endel økning i smitte, så måtte vi ta noen grep. De får gå inn til den lokale Joker-butikken, men ikke lenger enn det, sier han.

Avlyser hjemreisen

60 av elevene må i år avlyse juleferien til hjemlandet på grunn av koronapandemien. Syns du det er lenge med ti dager i karantene?

Liced ser ikke familien sin i Colombia på nesten to år.

– Jeg kommer til å savne dem i julen, sier Liced Otela Andela.

Noen elever får være med hjem til familiene til norske elever som går på skolen. Andre skal bli på skolen - og lage maks julestemning der.

– Jeg skal sove og spise meg feit på norsk julemat og risengrynsgrøt, sier Gabrielle Aguilar.