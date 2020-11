Dette er de 33 kommunene som fortsatt er smittefrie

Ordføreren i Modalen tror en blanding av gode tiltak og flaks gjør at kommunen er den eneste i Vestland fylke som har null positive covid-19 tester.

Listen over koronafrie kommuner blir stadig kortere. Av landets 356 kommuner er det nå bare 33 som ifølge Folkehelseinstituttet ikke har registrert et eneste tilfelle.

Ikke overraskende er det små kommuner geografisk plassert et godt stykke fra større byer og tettsteder som fortsatt er smittefrie.

– Selv om vi ikke har hatt et eneste tilfelle har vi fulgt de samme retningslinjene som våre nabokommuner. Flere av dem sliter, så derfor har vi også stengt treningssenter og svømmebasseng, sier ordfører Kjetil Eikefet i Modalen.

Falsk alarm

Kommunen er etter Utsira i Rogaland landets minste med 391 innbyggere. I går gikk alarmen også i Modalen da de fikk et positivt prøvesvar, men det viste seg å være falsk alarm.

– Vi fikk i hvert fall testet at alle interne system, planer og rutiner fungerer, sier rådmann Jo Tømmerbakke.

STENGT: Selv om kommunen er smittefri holder ordfører i Modalen, Kjetil Eikefet, svømmehall og treningssenter stengt. Foto: Klaus Holthe / TV 2

Modalen ligger snaue to timer nord for Bergen, og selv om de så langt har sluppet unna pandemien tror ikke ordføreren at det vil vare.

– Vi har stor inn- og utpendling hver dag, så det er nok litt flaks at vi ikke har hatt smitte. Det vil overraske meg om det ikke skjer, sier Kjetil Eikefet.

Tjener på pandemien

På nærbutikken forteller daglig leder, Roger Fure, at pandemien har gitt en positiv effekt.

– Vi har en økt omsetning på en million kroner i forhold til i fjor. Kundene er mer lojale og det dukker også stadig opp nye fjes fra nabokommunene som vil handler her, sier Fure.

87 ÅR: Jevngamle Bjarne Mo ( til venstre) og Harald Nottveit møtes hver dag på butikken. Foto: Klaus Holthe / TV 2

På butikken treffer vi også to av pensjonister som hver dag treffes for å drikke kaffe og skrape et eller flere lodd.

– Vi har det rolig og godt her. Vi trenger heller ikke maske så lenge vi holder avstand, sier Harald Nottveit (87).

Den jevngamle kaffekameraten ved siden av mener de de må være forberedt på at den smittefrie hverdagen ikke vil vare.

– Vi er så friske her, men det kan komme vet du. Det kommer gjerne før vaksinen, sier Bjarne Mo (87).

Smittefrie kommuner

Rogaland:

Kvitsøy og Utsira

Møre og Romsdal:

Smøla

Vestland:

Modalen

Agder:

Vegårshei og Åseral

Innlandet:

Tolga og Vang

Telemark:

Nissedal

Trøndelag:

Frøya, Tydal, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Flatanger, Leka og Rindal.

Nordland:

Bindal, Vevelstad, Hattfjelldal, Rødøy, Gildeskål, Evenes, Røst, Værøy og Bø.

Troms og Finnmark:

Gratangen, Dyrøy, Kåfjord, Loppa, Lebesby, Gamvik og Berlevåg.