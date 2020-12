Overraskende resultat – billigribbe best i test

TV 2 HJELPER DEG: Vi har testet årets ribber. En av de aller billigste vinner, til tross for at konkurrentene er både to og tre ganger så dyre.

Ribbe er julematen for svært mange nordmenn. Det kommer stadig nye varianter på markedet som skal være bedre enn de andre ribbene. Mange av dem er også dyrere. Men hvor mye har prisen egentlig å si for smaken?

Se TV 2 hjelper deg gratis på TV 2 Sumo.

– Det kan være vanskelig å smake forskjell på dyr og billig ribbe, sier TV-kokk Wenche Andersen.

Selv er hun litt overrasket over testens vinner.

– Den hadde ren og god svinesmak, bra fettsetting og veldig god svor. Dette var en gris jeg tror har hatt det ganske greit, sier Andersen.

Sammen med kokk og matskribent Andreas Viestad og vinner av årets Masterchef, Truls Torp Karlsen, har hun smakt seg gjennom årets ribber.

PANELET: Wenche Andersen, Andreas Viestad og Truls Torp Karlsen smakte seg gjennom årets ribbeutvalg. Foto: TV 2 hjelper deg/Pernille V. Dvergedal

Disse ribbene er testet

De dyreste ribbene i testen er fra Kolonihagen og Jæren. Jæren Smak ribbe skryter av å være spesielt utvalgt gourmetribbe, som er perfekt marmorert. Den koster 169 kroner pr kilo. Ribba fra Kolonihagen er økologisk og den dyreste i testen til 249 kroner pr kilo.

De billigste er fra Xtra (Coop), First Price og Nordfjord til 79,90 kroner pr kilo. I tillegg er Gilde til 89,90 pr kilo med i testen.

Nøye utvalgte ribber

Testen er gjennomført som blindtest. Panelet har ikke visst hvilke ribber som er med i testen, eller hva de koster.

Ribbene er plukket ut i butikk og tilberedt av kokk og restauranteier Eirik Lillebø. Han har forsøkt å velge ut de beste ribbene innenfor hvert merke.

Alle ribbene utenom ribba fra Nordfjord var frosne da de ble kjøpt. De frosne ribbene ble tint over et par dager, så ble alle ribbene krydret to dager før testen. For å sikre sprø svor har Lillebø også brukt sitt beste ribbetriks:

– Jeg starter alltid med svoren ned i panna, har på vann, har folie over og damper så ribba i 20 minutter. Så snur jeg den, legger den på en rist og steker den i ovnen. Da popper svoren, sier Lillebø.

EKSPERTHJELP: Kokk Eirik Lillebø serverte og tilberedte ribbene på restauranten Code i Oslo. Foto: TV 2 hjelper deg/Ingvill Sunnby

Best i test

Panelet synes generelt at årets ribber er litt magre. Ingen av ribbene får derfor bedre enn terningkast fire. Ribben fra First Price koster 79,90 per kilo, og er en av de billigste i testen, men er likevel den panelet liker aller best.

– Denne synes jeg var god. Den har ren og fin smak, og så er det litt av den der sødmen i det, sier Viestad.

Dårligst ut kommer Xtra sin billigribbe. Panelet synes ribben er for mager, og at det er en usmak på svor og kjøtt. De syns også ribba lukter litt surt.

– Kjøttet blir veldig hardt når du ikke har noe fett. Jeg håper ingen får denne til jul, sier Andersen.

Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen skriver til TV 2 hjelper deg at Xtra sin ribbe som er uten ben, egentlig er buklist og ikke tynnribbe.

«For å redusere matsvinn og bruke hele dyret, har vi i denne varianten benyttet den delen av sideflesket som ikke brukes i våre tynnribber, fordi stykket ikke inneholder bein som det skal være i en tynnribbe».

Han påpeker imidlertid at det ikke skal være usmak eller sur lukt av kjøttet av den grunn, og at kjøttet skal holde god kvalitet.

Terningkast 4

First Price tynnribbe, fryst.

Pris: 79,90,- pr kilo

FIRST PRICE. Foto: TV 2 hjelper deg/Henning Husøy

Beskrivelse: Mye fett under svoren, ren og god smak av svin, med litt sødme. OK marmorert, sånn at det blir en god harmoni mellom fett og kjøtt. Veldig god svor.

Terningkast 3

Nordfjord tynnribbe, fryst.

Pris: 79,90,- pr kilo

NORDFJORD. Foto: TV 2 hjelper deg/Henning Husøy

Beskrivelse: Lite fett under svoren, svoren litt brent og hard noen steder. Tørt kjøtt, men grei og mild smak av svin. En ribbe for de som ikke er alt for glad i svin og ønsker noe magert.

Gilde m/rutet svor, fryst

Pris: 89,90,- pr kilo

GILDE. Foto: TV 2 hjelper deg/Henning Husøy

Beskrivelse: Litt mager, men med mild og ren smak av svin. God smak på kjøttet. Smaksmessig hadde ikke panelet vært misfornøyd med denne.

Kolonihagen, økologisk ribbe, fryst.

Pris: 249,- pr kilo

KOLONIHAGEN. Foto: TV 2 hjelper deg/Henning Husøy

Beskrivelse: Økologisk ribbe og testens dyreste. Det merkes ikke på smaken. Veldig tørt kjøtt, gir ingen god munnfølelse. Veldig ujevnt fett, noen i panelet fikk for masse, andre lite. Litt kjedelig på smak.

Jæren Smak, fryst

Pris: 169,- pr kilo

JÆREN SMAK. Foto: TV 2 hjelper deg/Henning Husøy

Beskrivelse: Utvalgt gourmetribbe. På pakken står det at det er plukket ut de beste sidene av grisen gjennom året. Det merker ikke panelet. De synes den har litt ujevn fordeling av fett, og savner mer fett for å få ordentlig god smak. Ribba smaker også litt fjøs og svoren er litt skarp i smaken.

Terningkast 2

Xtra, ribbe uten ben (ikke fryst)

Pris: 79,90 pr kilo

XTRA. Foto: TV 2 hjelper deg/Henning Husøy

Beskrivelse: Testens taper. Ganske mager gris. Usmak på både svoren og kjøttet. Lukter og smaker litt surt.