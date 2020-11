Høie om Haaland: – Han har hatt flaks

Se alle Haalands 16 Champions League-scoringer over!



Totalt har fem spillere testet positivt etter smitteutbruddet på fotballandslaget.

De øvrige spillerne ble satt i karantene, men utenlandsproffene fikk lov til å fly hjem. Med seg fikk de en oppfordring om å forbli i karantene, men spillerne har stort sett endt opp med å spille for klubblagene sine.

En av de som har spilt er Erling Braut Haaland, som har banket inn seks mål på to kamper for Dortmund i Bundesliga og Champions League.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener stjernespissen i verste fall kunne endt opp med å smitte Dortmund-lagkameratene.

– Han har hatt flaks. Det var flere av hans kolleger som var smittet. Hvis han hadde vært smittet selv, og det har man ingen garanti for selv om han er testet, så kunne han i den situasjonen smittet andre og bidratt til at flere i laget hans hadde fått en positiv test og ikke kunne spilt. Det skjedde heldigvis ikke, og det er jeg selvfølgelig glad for, men det viser hvor viktig de reglene vi har i Norge er, sier han til TV 2.

– Veldig stolt

– Nå er det ikke norske regler som gjelder i Tyskland, men tenker du det er uansvarlig å komme så raskt tilbake etter å ha vært i nærkontakt med en smittet?

– Jeg er opptatt av at man følger de reglene vi har i Norge, når man er i Norge. Det er jeg glad for at vi var veldig tydelige på. Hvis ikke hadde konsekvensen blitt store. Erfaringene fra denne runden viser bare én ting, og det er hvor viktig og riktig disse reglene er og at det er viktig at alle som er i karantene forholder seg til det. Selv om man har en negativ test, er det ingen garanti for at man ikke er smittet. Jeg tror denne historien har bidratt til at mange har fått øynene opp for betydningen av karantenereglene vi har i Norge, sier Høie.

Og ser man fra det rent sportslige ståstedet, gleder naturligvis Høie seg stort over samfylkingens enorme suksess i Dortmund.

– Jeg er veldig stolt. Det er utrolig flott at Bryne kan få frem den type fotballtalent. Jeg kjenner faren hans, han var også et stort talent, men her ser det ut som sønnen er enda bedre. Det er kjempebra, smiler helse- og omsorgsministeren.

– Ønsker ikke å være et problematisk land

Som TV 2 tidligere har omtalt, har Det europeiske fotballforbundet (UEFA) i et brev til NFF beskrevet Norge som «et av de mest problematiske landene» når det gjelder gjennomføring av kamper.

Strenge smitteregler har skapt utfordringer, men at UEFA klager affiserer ikke helse- og omsorgsministeren.

– Vi ønsker ikke å være et problematisk land, men vi ønsker å være et land som har regler og råd knyttet til denne situasjonen, som gjør at vi oppnår det som er målsettingen vår: nemlig å ta vare på de mest sårbare i samfunnet og unngå at vi får smittebølger som går dramatisk ut over folks arbeidsplasser og landets økonomi. Det er vårt utgangspunkt, fastslår Høie.