FHI-overlege: – Det trengs forsterket innsats i flere uker til

– Hovedutfordringen de siste ukene har vært situasjonen i Bergen og i Oslo-området pluss en rekke mindre kommuner rundt i landet, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet til TV 2.

Det siste døgnet er det registrert 162 smittede i Oslo. Det er under dagssnittet den siste uken, som har vært på 168 tilfeller.

I Bergen ble det tirsdag registrert 25 nye smittede, noe som er det laveste på flere uker.

Utviklingen i Bergen er veldig positiv, sier Aavitsland og håper det vedvarer.

Kanskje snudd

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier det er tre ting som de er urolige for i førjulstida Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Det har nå gått litt over to uker siden Oslo innførte den sosiale nedstengingen, som byrådsleder Raymond Johansen sa at skulle vare i tre uker.

Tirsdag sa han til NRK at tiltakene kommer kanskje ikke til å bli lettet på før tidligst i midten av desember. Til Aftenposten sier Johansen at en avgjørelse rundt en videreføring kommer trolig torsdag.

Aavitsland, som jobber i i FHIs ledelse og stab for smittevern, miljø og helse, er klar på at det er for tidlig å lette på tiltakene.

– I Oslo-området er det tegn på at økningen er stoppet opp og kanskje snudd, men det trengs forsterket innsats i flere uker til, sier han.

Det er også innført en rekke nasjonale tiltak, blant annet nasjonal skjenkestopp fra klokken 24.00 og grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.

Det er også anbefalt at man ikke bør ha mer enn fem gjester i hus, hytter og hager i tillegg til husstandsmedlemme.

FHI-overlegen sier at de ikke ønsker å ha inngripende tiltak gående for lenge.

– Mange kommuner er raske med å fjerne lokale ekstra-tiltak når situasjonen er under kontroll. Det er bra. Flere av de nasjonale tiltakene håper jeg også at vi kan lette på snart, men det må gjøres en helhetlig vurdering, sier Aavitsland.

Ustabilt

Graften som viser antall nye smittetilfeller i landet, peker allerede forsiktig nedover, sier Aavitsland.

– Det går riktig vei, men det er fortsatt ustabilt og fare for ny økning. Dette er et virus som kan komme raskt ut av kontroll hvis det får muligheten, sier han.

Overlegen sier at det hele tiden er fare for at epidemien kan komme ut av kontroll, særlig i kommuner med vedvarende høye tall. Han sier at alt avhenger av hvor godt kommunene driver testing og smittesporing, og hvor godt folk flest følger rådene.

Urolige for førjulstida

– Vi er likevel noe urolige for tida fram mot jul. Det er tre ting som bekymrer oss, sier Aavitsland.

1) Trengsel under julehandelen. Rådet er å starte tidlig og velge tidspunkter der det er få mennesker i butikkene, sier han.

2) Julebord og juleavslutninger. Rådet er å gjøre det digitalt i år, eller i det minste å følge arrangementsreglene strengt, forsetter han.

3) Studentenes reise hjem fra Oslo til foreldrene. Rådet er at de er forsikte de siste dagene for reisen og de første dagene etter ankomst, sier Aavitsland.

Han sier at rundt i landet har flere titalls kommuner opplevd mindre eller større utbrudd som de har fått kontroll på gjennom rask innsats med økt testing og smittesporing.

FHI-overlegen sier at det er nettopp derfor vi har unngått en ukontrollert, akselererende spredning, i tillegg til at folk følger smittevernrådene.

I motsetning til svært mange land i Europa, har vi unngått en ny lockdown i Norge.

– Nøkkelen er å oppdage uheldig utvikling tidlig; jo større utbruddene blir, jo vanskeligere blir det å snu dem. Vi jobber heile tida med å unngå unødvendige strenge tiltak, sier Aatvisland.