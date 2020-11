Sikker på Solskjær-suksess: – Jeg vet hvor bra trener han er

Manchester United revansjerte seg etter bortetapet mot Istanbul Basaksehir og vant komfortabelt 4-1 på Old Trafford tirsdag.

Bruno Fernandes (2), Marcus Rashford og Daniel James scoret for Manchester United, mens Deniz Türüc scoret gjestenes trøstemål.

Fredrik Gulbrandsen startet kampen på benken for den tyrkiske klubben, men ble byttet inn etter 61 minutter. Da var løpet allerede kjørt.

– Det er et godt lag med noen individuelt gode spillere. Jeg hadde Fredrik i Molde, og jeg er glad for at han ikke startet, for jeg vet alt om hans kvaliteter. Jeg liker også å møte Rafael, som er en toppspiller, sier Ole Gunnar Solskjær til TV 2.

Det er tydelig at den respekten er gjensidig.

– Det er veldig hyggelig selvfølgelig. Jeg ønsker han alt godt. Selv om jeg skulle ønske at vi tok ett eller tre poeng, så jeg får gratulere ham, sier Gulbrandsen til TV 2.

Istanbul Basaksehir-spilleren er sikker på at hans tidligere trener i Molde kommer til å lykkes i Manchester.

– Ja, det tror jeg. Jeg vet hvor bra trener han er, og spesielt etter hva han gjorde med meg i min periode i Molde, så jeg håper selvfølgelig at han gjør det bra her.

Selv har 27-åringen hatt en vanskelig sesongstart.

– Det har vært litt tøft i starten for min egen del, i hvert fall. Vi fikk en litt trå start på sesongen med laget, men det det har kommet seg litt, og spesielt for meg har det kommet seg enda mer. Jeg håper på mer spilletid og flere mål, så vi kan klatre litt på tabellen. Så får vi ta disse Champions League-kampene litt som en bonus, sier han.

– Var det skuffende ikke å starte på Old Trafford?

– Ja, jeg hadde håpet å starte, men jeg gjorde ikke det, så jeg får bare jobbe videre. Så får vi se. I dag var vi ikke gode nok, sier Gulbrandsen.