Norge-stjernen EM-klar etter 22 dager på sofaen

Veronica Kristiansen (30) er klar til EM-oppkjøring etter å ha vært satt ut av spill i en måned på grunn av korona.

– Jeg gleder meg veldig. Bare det å være sosial med laget og få kaste ball igjen, for det er det beste jeg vet, sier hun til TV2.

Kristiansen er en av seks spillere i den ungarske toppklubben Györ som har vært smittet. Silje Solberg er den andre norske.

Solberg testet positiv 14. november, og er ennå ikke spilleklar. Kristiansen fikk påvist korona 26. oktober.

– Jeg hadde milde symptomer. Jeg mista lukt og smakssans, og det var veldig merkelig. Og så hadde jeg litt vondt i hodet et par dager. Så jeg vil egentlig si at jeg har sluppet billig unna. Og akkurat nå er jo det beste at jeg har hatt det. Jeg er vel den som er mest heldig rundt det.

På grunn av flere smittetilfeller i klubben har det vært lange perioder med karantene og isolasjon.

– Det har vært kjedelig. Jeg har vært isolert, får ikke vært sosial, jeg har nesten ikke vært ute i frisk luft, så det er veldig deilig å kjenne på det nå. Men det har bare vært å ta det dag for dag. Og jeg er veldig glad for å være ferdig med det og få være ute.

30-åringen har ikke spilt kamper etter sykdommen. Men tror det skal gå bra å komme i form til EM.

– Man kjenner jo at en har ligget på sofaen i 22 dager. Fysisk så er jeg kanskje ikke akkurat på topp nå, men jeg har et godt grunnlag, så det skal nok gå. Etter å ha ligget stille så lenge har jeg ekstremt mye energi som skal ut så det gleder jeg meg bare sinnssykt til.

Kristiansen var i vår åpen og ærlig om sin frykt for korona. Ikke for sin egen del, men for de nærmeste rundt henne. Og at det plaget henne.

Det har gått bra med familien, og også Kristiansen, selv om hun var den som ble smittet.

– Det har vært mye mental jobbing. Det å være isolert så mye fra verden blir tøft, men det handler om å finne de små gledene i hverdagen. Og det har gått greit. Jeg er veldig glad for at familien har det bra, og det har jeg også.

Nå er hun klar for EM i Danmark. Et EM i desember tror hun mange kan ha godt av.

– Flere er glade for at det blir et EM. Vi har snakket om det i laget at det kan glede andre. Vi kan vise underholdning og gi litt lys i hverdagen. Det har jo vært mørkt og trist og kjedelig i lang tid nå.