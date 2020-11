Skutt med strømpistol mens offeret ligger igjen på bakken

Om morgenen 4. juni i 2019 oppførte mannen i 30-årene seg truende med kniv mot minst fem personer i Markveien og i Thorvald Meyers gate på Grünerløkka i Oslo.

Ifølge tiltalen, som er tatt ut av Oslo statsadvokatembeter, løp han etter folk mens han hadde en kniv i hånda.

Trusselepisodene skjedde i et tidsrom på 15 minutter fra klokken 07.50 til 08.05.

En sjette person som kom tett på knivdramaet, Lehnnon Austria Dominguez (39), ble ble stukket i ryggen og fikk alvorlige skader, blant annet i den ene lungen.

STUKKET NED: Lehnnon Austria Dominguez ble hastet til sykehus etter knivstikkingen. Foto: Privat

Statsadvokaten ser på voldsepisoden som et drapsforsøk. Dominguez overlevde fordi han gjorde kraftig motstand slik at han ikke ble knivstukket flere ganger, ifølge tiltalen.

Forut for knivdramaet tente den tiltalte mannen på klærne sine i en leilighet ikke langt fra åstedet.

Trodde han skulle dø

Politiet kom til stedet mens Dominguez lå skadet på Eventyrbrua. Like ved møtte betjentene på den tiltalte knivmannen.

Han holdt kniven høyt og fektet mot politiets beredskapstropp mens han gikk i retning av Torggata. De forsøkte å få ham til å overgi seg.

På et tidspunkt løsnet politiet et varselskudd med skarp ammunikasjon, men mannen overga seg fortsatt ikke. Like etter skjøt politiet ham med elektrosjokkvåpen.

Først da fikk de pågrepet mannen.

I videoen fra hendelsen ser man at politifolkene løper mot den knivskadde mannen for å gi ham førstehjelp.

I dag sier Dominguez til TV 2 at han fryktet han skulle dø da knivmannen angrep.

– Jeg tok tak i en fyr og ba han løpe sin vei like før jeg ble knivstukket. Det var veldig ubehagelig, sier 39-åringen, som fortsatt har fysiske plager etter det som skjedde.

– Husker ingenting

Tiltalte har bodd i Norge i flere år, og han er tidligere straffedømt. Mannen i 30-årene er fra Tsjetsjenia og har russisk statsborgerskap.

– Det er gjennomført flere rettspsykiatriske erklæringer, og de har konkludert med at han var psykotisk på gjerningstidspunktet. Dermed kan han ikke straffes, men overføres til dom på tvungen psykisk helsevern, sier forsvarer Andrea Wisløff til TV 2.

Hun forteller at klienten ikke husker noen ting fra hendelsene 4. juni i 2019.

– Han er enig i at han trenger behandling, og han har forklart seg om forløpet i egen sykdom, sier Wisløff.

Offeret, Dominguez, jobber selv i den kristne Maritastifelsen som arbeider med å hjelpe unge rusmisbrukere til et liv uten rus. Han ønsker gjerningsmannen sin vel.

– Jeg tilgir ham for det han gjorde. Jeg er ikke sint, og jeg håper at han får den hjelpen og behandlingen han trenger, sier han.

Meget alvorlig

Saken begynner i Oslo tingett 1. desember. Det er satt av fire dager til hovedforhandling. Aktor i saken, statsadvokat Alvar Randa, betegner saken som «meget alvorlig».

– Tiltalte er satt under tiltale for blant annet å ha knivstukket én person, truet fem personer med kniv, og har gjennom sin adferd den aktuelle dagen skremt en rekke personer. Flere som så ham flyktet unna. Gjerningsstedet er sentralt i Oslo, ved Ankerbrua, et sted mange personer normalt ferdes på dette tidspunktet av døgnet, så også denne dagen, sier Randa som mener det er på det rene at tiltalte var psykotisk på gjerningstidspunktet.

* Etter publisering er saken oppdatert med uttalelser fra statsadvokaten.