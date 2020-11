Drapsmann (31) forteller om hemmelig forhold til Nina (56)

MOSS TINGRETT (TV 2): 31-åringen forteller at han og Nina Helene Ellevold (56) hadde et hemmelig forhold. Han sliter med å forstå hvorfor han drepte henne, mishandlet liket og la henne i bagasjerommet på en bil.

Onsdag morgen inntok drapsmannen vitneboksen i Moss tingrett.

Han har helt siden pågripelsen erkjent at han kvalte Ellevold og mishandlet liket. Offentligheten har imidlertid ikke fått innblikk i årsaken til drapet eller hva som var hans relasjon til avdøde.

Drapsmannen forteller at han ble kjent med Ellevold gjennom et familiemedlem i 2016. To år senere, i løpet av våren 2018, utviklet de et kjæresteforhold, ifølge den tiltalte mannen.

– Vi har likt hverandre og hatt følelser for hverandre. I mine øyne så stemte det med kjemi og følelser. Da var det ikke noe som sa til meg at Nina sin alder var for høy. Det var ikke sånn jeg følte det, sier han.

Surrealistisk for barna

På grunn av den store aldersforskjellen ønsket likevel Ellevold å holde forholdet skjult for venner og familie, noe tiltalte syntes var vanskelig.

FUNNET HER: Nina Helene Ellevold (56) ble funnet drept i bagasjerommet på sin egen bil. Foto: Magnus Braaten / TV 2

De tre etterlatte barna til Ellevold følger alle rettssaken. Deres bistandsadvokat Tone Monclair sier de opplever mannens forklaring som grusom og surrealistisk.

– De har ikke vært kjent med dette forholdet, og de kjenner seg ikke igjen i den beskrivelsen han gir av moren deres. De forstår at det har vært en relasjon der, men stiller spørsmål ved deler av hans forklaring, sier hun.

Tiltalte forklarer at han bodde hjemme hos foreldrene sine, og at de to derfor var mye i Ellevolds leilighet på Jeløya i Moss.

I en periode tilbrakte de mye tid sammen med naboer, men etter at tiltalte havnet i krangel med en av dem, besluttet Ellevold ifølge tiltalte at de skulle holde forholdet fullstendig skjult.

Tiltalte var arbeidsledig og uten inntekt frem til han fikk jobb på et trykkeri i 2019. Frem til dette brukte han mye tid alene i leiligheten til 56-åringen.

– Når vi var sammen, hadde vi det veldig bra. Vi satt timevis på kjøkkenet og pratet sammen, og vi danset sammen. Jeg var også tre ganger på hytta hennes, sier tiltalte.

Sonet med fotlenke

Så, i november 2019, skulle tiltalte sone en straff han hadde fått etter en utforkjøring i beruset tilstand i januar samme år. Straffen sonet han med fotlenke hjemme hos foreldrene sine i 21 dager.

I løpet av denne perioden sendte de to flere meldinger til hverandre. Ellevold ga uttrykk for at hun ikke ville ha besøk mens han hadde fotlenke, og på et tidspunkt skrev hun også at de ikke skulle sees igjen.

Likevel fortsatte de å sende meldinger til hverandre. Da han var ferdig med å sone straffen, omtrent en uke før drapet, spurte tiltalte flere ganger om å få komme på besøk til Ellevold.

– Jeg spurte om å komme, men det orket hun ikke. Det var en skuffelse for meg, men jeg fant meg i det, sier tiltalte.

Mandag 25. november dro tiltalte på jobb. Da han kom tilbake og hadde laget middag og drukket noen øl, fikk han en melding fra Ellevold. Der stod det helt kort at de to måtte prate sammen.

– Jeg var veldig redd

Tiltalte reiste derfor hjem til henne. Han forteller at stemningen mellom dem i utgangspunktet var god, og at det var fint å se henne igjen. Da de hadde lagt seg i sengen, følte han seg imidlertid avvist.

– Jeg var veldig frustrert og lå som et stort spørsmålstegn, forteller tiltalte.

Det som deretter skjedde, klarer han ikke å forstå. Han sier det var som en «ut av seg selv»-opplevelse, og at han ikke tenkte. I løpet av få sekunder tok han tak rundt halsen hennes og drepte henne.

Tiltalte gråter når han skal fortelle om timene og dagene som fulgte.

Gjennom natten og neste dag drakk han mye alkohol, mens han ellers lagde mat, så på TV og lette gjennom leiligheten. Ellers hørte han på musikk og skrapte flaxlodd. Han sier gjentatte ganger at han var «på auto».

Flere ganger var han inne på soverommet og mishandlet liket. Han er derfor tiltalt for likskjending.

Den påfølgende tirsdagen skulle Ellevold ha møtt som meddommer i en sak i Moss tingrett, mens tiltalte skulle vært på jobb. 56-åringens telefon ringte flere ganger uten at tiltalte tok den.

– Jeg var i en tilstand der jeg ikke tenkte. Det var mye risiko for at noen skulle dukke opp på døra. Jeg hadde ikke i tankene å ringe noen. Jeg var i sjokk, og jeg var veldig redd, forklarer tiltalte.

Banket på vinduet

Ellevold hadde vært død i over et døgn da tiltalte, ved fire-fem-tiden på morgenen onsdag 27. november, bar liket ut av leiligheten.

Han la det i bagasjerommet på en sølvgrå Volvo som tilhørte avdøde, før han dekket til med et teppe.

Da Ellevold på onsdagen ikke møtte på jobb i Moss kommune, ble kollegene hennes bekymret. De reiste derfor hjem til henne.

Mens tiltalte stod på kjøkkenet og lagde mat, banket kollegene på vinduet. Han åpnet og fikk spørsmål om hvem han var og om han visste hvor Ellevold var.

– Jeg sa at jeg var kjæresten til Nina, at jeg ikke visste hvor hun var, og at jeg hadde vært der i to dager. Jeg sa at jeg også hadde prøvd å få tak i henne, og at jeg skulle si fra hvis jeg hørte noe. Det var en løgn, sier tiltalte et år senere.

Samtidig ga han kollegene et lapp med navn og nummer.

Deretter satte han seg i sofaen. Han var sjokkert over at det plutselig hadde banket på kjøkkenvinduet. Det begynte å bli mørkt da han hørte en stemme fra gangen.

– Jeg hørte «hallo, er det noen her?». Da var det politiet som hadde tatt seg inn, sier han.

Det var kollegene som hadde ringt politiet klokken 13.48.

Anger og skyldfølelse

Til å begynne med oppførte tiltalte seg på en måte politiet mente var mistenkelig. Da de fant liket i bilen, ble 31-åringen pågrepet.

– Med håndjern på ryggen fortalte jeg det som hadde skjedd, sittende i stua i en avhørssituasjon, sier tiltalte.

Politiet avhørte 31-åringen to ganger samme dag, før det siste avhøret ble gjort 15. april i år. Han har ikke tidligere tatt formelt stilling til spørsmålet om straffskyld, men har hele tiden erkjent drapet.

Statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås vil ikke svare på TV 2s spørsmål om hvorvidt de mener at tiltalte snakker sant. Det vil hun komme tilbake til senere i rettssaken.

Det er satt av fire dager til saken, der naboer, kolleger og politifolk er blant dem som skal forklare seg. Tiltalte er funnet strafferettslig tilregnelig, og også de sakkyndige psykiaterne skal vitne i retten.

Selv sier tiltalte at han vil forsøke å lære seg å leve med seg selv.

– Jeg er fylt opp med anger og skyldfølelse. Det vil aldri holde med et unnskyld. Jeg kan ikke få Nina tilbake, sier han.

– Det er ikke så gøy å være meg og forsøke å like meg selv og forstå mine handlinger. Det klarer jeg ikke. Jeg tenker mye på barna og håper de blir ivaretatt. Jeg håper at de kan leve et liv som best de kan.

Siste dag av rettssaken er onsdag 2. desember.