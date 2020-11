– Jeg vil ikke være årsaken til at hele landslaget blir satt i karantene

– Jeg har en drøm og en plan, og det er å bli en av verdens beste i klassisk distanseløp. Jeg føler jeg nærmer meg, og jeg gledet meg skikkelig. Jeg var ordentlig takknemlig for at Skiforbundet ga meg denne muligheten. Når dette skjer blir det tragikomisk, sier Gunnulfsen til TV 2.

I helgen var Gunnulfsen helt overlegen på den klassiske 15-kilometeren på Beitostølen. Telemarkingen har kun to verdenscupstarter fra før: femmila i Holmenkollen sist vinter og klassisksprint i Drammen i 2016.

Til TV 2 foreller Gunnulfsen at det var en forferdelig følelse at si fra seg plassen, nå som han endelig var inne i varmen.

– Jeg våknet opp med en liten følelse av trykk i bihulen. Det er ikke uvanlig for min del å våkne med, men det slapp ikke helt og da jeg nærmet meg Gardermoen ringte jeg lege Øystein Andersen og fortalte at jeg var 99,8 prosent frisk og ikke hundre. Hadde det vært skirenn i dag, ville jeg mest sannsynlig gått. Men jeg vet ikke hvordan det vil være i morgen, og med de reglene som er nå vil ikke jeg være årsaken til at hele landslaget blir satt i karantene, sier han.

Det var NRK som omtalte saken først.

– Ikke en vanskelig avgjørelse

Derfor var han aldri i tvil om hva som var den riktige avgjørelsen.

– Hadde det ikke vært for Covid-regler og hensynene vi må ta, hadde jeg reist. Dette er noe jeg kjenner titt og ofte og som reverserer seg fort, men jeg kan ikke stå her og si at jeg er hundre prosent sikker. Da var det ikke en vanskelig avgjørelse, sier Gunnulfsen.

27-åringen tror bare det å sette seg på flyet kunne vært energitappende.

– Hadde jeg satt meg på flyet, hadde jeg sittet der og vært bekymret og brukt masse energi på det. Det kunne vært et skudd i beinet det også, selv om det føles tullete å si fra seg plassen på grunn av den lille greien her. Sånn er det i 2020, man må tenke annerledes, medgir han.

Nå ser han fremover.

– Etter all sannsynlighet er jeg veldig kjapt tilbake i trening, og det er nye skirenn på Lillehammer neste helg. Det blir klassiskrenn igjen, og jeg skal ha 100 prosent fokus på det nå. Så får vi se hvordan det blir fremover. Det eneste jeg kan gjøre er å gå kjappest mulig til mål, det har ikke endret seg, men dette var en stor kvalifiseringsmulighet til VM- og landslagsplass.

– Dette blir nøkkelrennet

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad forstår godt at Gunnulfsen er nedtrykt.

– Innledningsvis må jeg si at dette selvsagt er veldig synd for Mikael Gunnulfsen, som er sitt livs form og går glipp av en unik mulighet til å vise seg frem i World Cup. I ytterste konsekvens kan det være både flere World Cup-sjanser, en VM-plass og landslagsplass neste år som ryker her, da en aldri vet hva som venter i neste skirenn.

Han tror 27-åringens verdenscupsjanser fremover dessverre er små.

– Før jul er det ingen andre klassiskrenn enn de i Ruka, og deltakelse i Tour de Ski blir krevende uten å gå World Cup før jul. I Touren er det også fire skøyterenn, og selv om de fire klassiskrennene passer Gunnulfsen som hånd i hanske er jeg redd han måtte gått fort i Finland for å starte det nye året i Sveits og Italia.

Han mener det virkelig nøkkelrennet for Gunnulfsen kommer i Lygna i begynnelsen av januar.

– Neste mulighet for Team Telemarks mann blir i norgescupen på Lillehammer og Sjusjøen, mens rennet som virkelig peker seg ut er Skandinavisk Cup på Lygna i begynnelsen av januar. Her er det blant annet 30 kilometer klassisk fellesstart på programmet, noe som blir et nøkkelrenn for Gunnulfsens videre karriere. Leverer han et nytt toppløp her åpner det seg en ny mulighet i verdenscupen i Falun i slutten av januar, som ser ut til å bli blir siste mulighet for å kvalifisere seg til VM i Oberstdorf for klassiskspesialistene, påpeker Skinstad.

– All respekt for at han sier fra

TV 2s langrennsekspert hyller Gunnulfsen for at han ofrer seg selv.

– Det er voksent og ansvarlig gjort av Gunnulfsen å melde seg småforkjølet av hensyn til resten av gjengen, fremfor å sette seg på flyet med hele norgeseliten i langrenn, hopp og kombinert og håpe at det hele skal gå over.

Det mener også langrennssjef Espen Bjervig.

– Det er klart det er kjempetrist for ham. All respekt for at han sier fra og snur. Det er veldig trist for ham. Vi får håpe at han får flere sjanser, sier han til TV 2.

Didrik Tønseth, som bli med Skiforbundets chartrede fly fra Trondheim.

(©NTB/TV 2)