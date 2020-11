Medier: Trump vil benåde tidligere sikkerhetsrådgiver

Tradisjonen tro benådet presidenten kalkunene Corn og Cob utenfor Det hvite hus tirsdag. Trump skal ikke være fornøyd med å bare benåde kalkuner, og vil ifølge amerikanske medier frigjøre en rekke tidligere støttespillere de kommende ukene.

Det vanligvis velinformerte nyhetsstedet Axios rapporterer natt til onsdag at tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn skal være først på listen. Opplysningene bekreftes av både Fox News og CNN.

Som en del av Robert Muellers etterforskning av russisk innblanding i det amerikanske valget i 2016, tilsto Flynn å ha løyet til FBI om sine bånd til Russland.

Omstridt sak

Michael Flynn ankommer rettslokalene i Washington, D.C. i 2018. Foto: Saul Loeb/AFP

Den tidligere offiseren er en populær mann blant mange Trump-tilhengere, som mener Flynn er et offer for et politisk spill.

Presidentens tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver har tidligere innrømmet å ha diskutert sanksjoner med Russlands ambassadør til USA. Flynn har også tilstått å ha løyet om denne kontakten under avhør med FBI i 2017.

Tidligere i år valgte derimot Flynn å trekke tilståelsen, og hevdet FBI-agentene hadde brutt viktige prosedyrer under etterforskningen. Han ble blant annet avhørt uten advokat tilstede.

Justisdepartementet stilte seg bak Flynn, og tok til orde for at saken burde henlegges. Dommeren i saken gikk ikke med på dette, og saken ble utsatt inntil videre.

Forventer flere

Nå skal altså Donald Trump planlegge å legge saken død en gang for alle, og bruke sine siste tid i Det hvite hus på å benåde den tidligere sikkerhetsrådgiveren.

Barack Obama benådet blant annet Chelsea Manning mot slutten av sin presidentperiode. Foto: Win McNamee/AFP

Amerikanske medier melder at dette er den første i en rekke benådninger Trump vil dele ut de kommende ukene. Det vil i så fall ikke være noe nytt i amerikansk sammenheng, hvor avgående presidenter tradisjonelt benytter seg av makten mens de enda kan.

Da Barack Obama forlot Det ovale kontor i 2017, valgte han å blant annet benåde Chelsea Manning. Den tidligere soldaten var dømt til 35 års fengsel for lekking av hemmelighetsstemplede dokumenter.