Ekspertene hyller Haaland: – Helt unikt å få være vitne til

Se video av Braut Haalands studiohyllest i vinduet øverst!

Borussia Dortmund-Club Brugge 3-0

Fenomenet Erling Braut Haaland fornektet seg ikke, og scoret to nye Champions League-mål mot Club Brugge tirsdag kveld.

Dermed har nordmannen nå scoret hele 16 ganger på sine 12 første opptredener i turneringen, og satt nye utrolige rekorder i Europas gjeveste klubbturnering.

Etter kampslutt blir nordmannens prestasjon gjennomgått i TV 2s Champions League-studio, der man umiddelbart nesten ikke vet hva man skal si om det 20-årige vidunderet.

– Du går rett og slett tom for ord, sier Brede Hangeland.

– Du kjenner at du blir grådig. Du sitter bare og vil ha mer, mer, mer. Scorer han ett, så vil du ha to. Scorer han to, så vil du ha tre. Det er jo helt sykt, sier Erik Thorstvedt.

– «Brautobahn», motstanderne skjelver i shortsen

Seks av de 16 scoringene har kommet denne høsten, der Braut Haaland nå er toppscorer i Champions League. Nordmannen har også ti mål på sine sju første kamper i tysk Bundesliga i høst, der han befinner seg ett mål bak Bayern Münchens Robert Lewandowski for øyeblikket.

– Han tar aggressiviteten som han viser inne i feltet med seg ut på banen også. Han setter seg i respekt, og motstanderne skjelver sikkert i shortsen når de møter ham. Vi vet jo hva han kan foran mål, men det var og mye bra i banespillet der han rett og slett herjet med sine motstandere, sier Hangeland etter hvert som ordene har begynt å ta form hos fotballeksperten.

I videovinduet øverst ser du også hvilken situasjon den tidligere landslagskapteinen best oppsummerer Braut Haalands vinnerinstinkt fra tirsdagens kamp!

TV 2s programleder Jon Hartvig Børrestad lanserer så begrepet «Brautobahn» om en situasjon der vidunderet fra Jæren baner seg vei nedover sidelinjen på vei mot nye tokt, mens ekspertisen leverer nye superlativer om den historiske 1-0-scoringen.

– Det oppsummerer Braut Haaland. Perfekte touch, og den avslutningen som ser enkel ut er det altså så høy klasse over. Det er ikke mye plass her, sier Hangeland.

– Det viser at han ikke bare går for kraft. Han har de greiene som gjør at han bare finner åpningen. Ikke nødvendigvis med full piskekraft, men stang inn i nærmeste er vanskelig. Vi må bare hylle det. Det er helt, helt sykt, og så superstas å få oppleve noe sånt, gjentar Thorstvedt.

Døpes til prinsen av Champions League

Den første av Haalands to scoringer tirsdag gjorde at han ble den raskeste til å nå 15 mål i Champions League-historien, men jærbuen nøyde seg jo ikke med den ene scoringen.

Nordmannens andre for kvelden tok ham til 16 totalt, hvilket er flere enn spillere som Roberto Firmino, Pierre-Emerick Aubameyang, Paulo Dybala, Ronaldo, Zinedine Zidane, David Villa, Miroslav Klose og Adriano, hvilket ble brakt opp i TV 2-studio i lys av en tweet fra britiske BT Sport.

– Det er enormt. Jeg føler meg privilegert som får lov til å sitte å se på dette her, sier Thorstvedt.

Det utrolige med Haalands målantall er at det har kommet i løpet av bare tolv kamper i turneringen.



– Det er en konge i Champions League, og det er Cristiano Ronaldo. Men Braut Haaland er jo prinsen. Med det målsnittet han har startet ut med her, kan hva som helst skje. Det er helt unikt å få være vitne til det, sier Hangeland.

– Han har en dynamisk greie med måten han svinger foten på

Også 3-0-goalen etter timen spilt ble mottatt av hyllest av TV 2s rutinerte studioduo.

– Den er heller ikke enkel. Han vender opp, med en enorm kroppsbeherskelse, vet hvor målet står og klarer å få sånn kraft på avslutningen, sier Hangeland.

– Han har en dynamisk greie med måten han svinger den foten på, som er ganske spesiell. Det er millioner av fotballspillere, og mange prøver på det, men det er ikke mange som har den der greien altså, sier Thorstvedt.

PS! Rekorden til Cristiano Ronaldo for flest scoringer i Champions League er på 131. Portugiseren scoret igjen for Juventus i tirsdagens runde.