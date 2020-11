Bruno Fernandes med praktmål i Manchester Uniteds storseier

Bruno Fernandes med to scoringer i seieren mot Istanbul Basaksehir.

Manchester United - Istanbul BB 4-1

Manchester United slo tilbake etter 1-2-tapet for Istanbul Basaksehir i Tyrkia med 4-1-seier over tyrkerne på Old Trafford tirsdag.

– Jeg likte førsteomgangen, intensiteten og at vi ville skape sjanser og score mål. Vi kunne fått vanskeligheter dersom det hadde stått 0-0 til pause, for de er et godt kontringslag, men 3-0 til pause ga en veldig god følelse, sier Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær.

I andre omgang var imidlertid ikke Manchester United like imponerende.

– Ole Gunnar er bare happy, men selv da United var gode, skapte faktisk Basaksehir en god del sjanser. Det er greit nok, det er først og fremst det offensive han vil se på, og det var veldig bra, men det var ikke veldig stas at de skulle ramle som de gjorde. Ole Gunnar fokuserer på å se videre og tar med det positive, men at et såpass dårlig lag kan komme såpass inn i kampen er ikke positivt, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Bruno Fernandes scoret de to første målene i seieren. Det første var et kremmerhus, mens det andre kom etter en keepertabbe.

Marcus Rashford økte til 3-0 på straffespark, før Deniz Türüc reduserte til 1-3 på et frispark etter svakt keeperspill av David De Gea et kvarter før slutt. På overtid kontret Daniel James inn 4-1-scoringen for United.

– Det var en god kamp, men vi kunne kanskje vært bedre i andre omgang. Vi stresset litt og ville gå fremover hver eneste gang i jakten på flere mål, men vi vant og to tre viktige poeng. Nå må vi glemme denne kampen og luke bort feilene til neste kamp, sier Bruno Fernandes til TV 2.

Manchester United topper Champions League-gruppen med ni poeng. RB Leipzig og Paris Saint-Germain er nærmest med seks poeng hver når to kamper gjenstår.

Drømmetreff for Fernandes

Det tok bare sju minutter før Bruno Fernandes fikk drømmetreff. Et hjørnespark ble klarert til like utenfor 16-meteren, der Fernandes dundret til på halvspretten og satte inn 1-0.

– Det treffet får du sjelden på en fotballbane, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstevdt.

– Du må alltid være klar på corner, enten det er for å stoppe en kontring eller for å skyte. Ballen havnet på min side, så da gikk jeg for mål, sier Fernandes til TV 2.

Tolv minutter senere var ikke Mert Günok like sjanseløs. Istanbul BB-målvakten kom ut for å fange Alex Telles innlegg, men glapp ballen til Bruno Fernandes, som enkelt trillet inn 2-0.

Drøyt halvtimen inn i kampen kom 3-0-scoringen til Manchester United. Victor Lindelöf slo en god langpasning i bakrom mot Marcus Rashford, som dro seg inn i 16-meteren, før han ble løpt opp og felt av Boli Bolingoli-Mbombo. Rashford fikk straffespark, og Manchester United-spissen satte selv sikkert inn 3-0.

Svakt keeperspill av De Gea

Andre omgang ble lenge en transportetappe for Manchester United, men et kvarter før slutt reduserte Istanbul BB på et frispark ved Deniz Türüc bak en svak David De Gea.

– Det er en avslutning David De Gea skal ha, mener TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

Bare fem minutter senere dro Edin Visca seg fint inn i banen og sende av gårde et skudd som gikk i tverrliggeren over hodet på De Gea.

På overtid kontret Mason Greenwood og Daniel James for Manchester United, og sistnevnte fastsatte resultatet til 4-1 for hjemmelaget.

Fredrik Gulbrandsen ble byttet inn etter en times spill for Istanbul BB.

– Det var veldig fortjent (med Manchester United-seier). Vi hang ikke med i det hele tatt og fikk ikke tak i ballen, spesielt ikke i første omgang. Da blir det vanskelig å skape noe. De scoret fire bra mål, og vi var rett og slett ikke gode nok, sier den tidligere Lillestrøm- og Molde-spissen til TV 2.