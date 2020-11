Store demonstrasjoner etter «sjokkerende» politiaksjon i Paris

Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin kaller bildene fra aksjonen mot en migrantleir i Paris for sjokkerende og krever en forklaring fra politiet. Flere har tatt til gatene for å demonstrere.

Fransk politi gikk natt til tirsdag til aksjon for å stenge ned en teltleir for migranter som er satt opp på Republikkplassen sentralt i Paris. Bildene fra aksjonen viser at politiet gikk hardt til verks og blant annet brukte tåregass.

Innenriksminister Gérald Darmanin kaller bildene «sjokkerende» og sier at han krever at politiet kommer med en forklaring.

Han varsler at regjeringen vil ta grep etter å ha mottatt politiets rapport fra aksjonen.

Tirsdag har mange tatt til gatene for å demonstrere mot politiaksjonen.

Politiet følger med under protestene. Foto: Alain Jocard / AFP

500 telt

Leiren består av om lag 500 blå telt og ble satt opp som en demonstrasjon mot myndighetenes tidligere fjerning av lignende leirer flyktninger har satt opp. De fleste av dem som inntok de blå teltene var migranter fra Afghanistan. Politiet kom til stedet etter kort tid og begynte å fjerne teltene, flere av dem mens det var personer inne i dem.

– De er for brutale, vi vil bare ha tak over hodet, sier Shahbuddin, en 34 år gammel afghansk mann som gråtende ble tvangsflyttet fra stedet.

Hendelsen skjer en uke etter at migranter ble tvangsflyttet fra en midlertidig leir i forstaden Saint-Denis, nord i Paris. Frankrike og spesielt Paris er en sentral stopp for mange migranter på drift gjennom Europa, ofte på vei til England.

Folk demonstrerer i gatene. Foto: Gonzalo Fuentes / Reuters

Omstridt lov

– Myndighetene har laget et begredelig show, sier byråd for boligpolitikk i Paris, Ian Brossat.

Fagforeningsleder Laurent Berger kaller politiets handlemåte for skandaløs og forbløffende.

– Her okkuperer noen mennesker fredfylt en plass med telt fordi de er i bolignød, de skader ingen. Og så blir de møtt med tiltak som er helt uproporsjonalt, sier Berger til France 2.

Fjerningen av leiren, og medienes dekning av den, kommer samtidig med at den franske regjeringen forsøker å presse gjennom en sikkerhetslov som skal begrense publisering av bilder og videoer av ansiktene til polititjenestemenn.

Loven ble tirsdag vedtatt med 388 mot 104 stemmer i underhuset i den franske nasjonalforsamlingen, og skal behandles av Senatet i januar.

Franske medier og deres organisasjoner hevder loven kan gi politiet anledning til å forhindre journalister fra å gjøre jobben sin og dokumentere overtramp fra politiets side.

Fransk politi står klare. Foto: Gonzalo Fuentes / Reuters

Søker til høyre

President Emmanuel Macron kom til makten i 2017 som en sentrumspolitiker som fikk støtte fra hele det politiske spekteret i Frankrike. Nå beskylder kritikerne og enkelte støttespillere ham for søke til høyre i fransk politikk i forkant av valget i 2022.

En gruppe av Macrons støttespillere fra valget i 2017 skrev denne uken et åpent brev hvor de ba presidenten trekke tilbake lovforslaget.

I brevet, som blant annet er undertegnet av den kjente filmregissøren Costa-Gavras og tidligere fotballspilleren Lilian Thuram, heter det at loven vil redusere retten til å ytre seg, religionsfriheten og retten til å demonstrere og gi uttrykk for sin mening.

– Herr president, vi stemte ikke for dette, står det i brevet.

(©NTB / TV 2)